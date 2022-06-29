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У Білорусі "рейковим партизанам" загрожує страта

У Білорусі "рейковим партизанам" загрожує страта

Слідчий комітет Білорусі повідомив про завершення розслідування справи "про псування залізничного обладнання". Партизанам, які намагалися завадити перекиданню російських військ, загрожує страта. Про це повідомляє пресслужба комітету.

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Троє білорусів, ризикуючи своїм життям, у ніч із 28 лютого на 1 березня підпалили релейну шафу з обладнанням, щоб перешкодити російським окупантам перекинути свої сили до кордону з Україною. Невдовзі їх почали називати "рейковими партизанами".

Ймовірно, у русі опору брали участь й інші люди, проте білоруські силовики затримали лише трьох.

Тепер їх звинувачують, окрім іншого, у "тероризмі та зраді батьківщини". Згідно із законодавством РБ, обвинуваченим у цьому загрожує смерть.

Із початком вторгнення РФ в Україну в Білорусі відбулося кілька диверсійних актів на залізницях. Їх організовували білоруси, які виступають проти війни в Україні. Партизани всіляко намагалися перешкодити ЗС РФ перекидати в Україну зброю та особовий склад.

Автор:
Віта Молодан