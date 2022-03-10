Россия планирует выйти из Совета Европы

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что РФ не собирается больше принимать участие в Совете Европы. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями... Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", — сказано в сообщении ведомства.

После выхода из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Также это предполагает одновременное приостановление действия Европейской конвенции по правам человека.

Отметим, что это не означает, что РФ прямо сейчас выходит из Совета Европы. Ведомство запустило процесс выхода, но его еще должна поддержать Госдума и президент страны. Также ряд документов должны принять и в самом Совете.

На самом деле такое решение Россия принимает в ответ на действия Совета Европы, который приостановил право представительства в нем РФ еще 25 февраля в ответ на вторжение РФ в Украину.

Ранее из Совета Европы с момента его основания уже выходило одно государство — Греция в 1969 году.

Еще до начала войны Украины с Россией Совет Европы принял пакет санкций в ответ на решение РФ признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти регионы.