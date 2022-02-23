ЕС ввел санкции против России в ответ на признание так называемых "Л/ДНР"

Совет Европы принял пакет санкций в ответ на решение Российской Федерации признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти регионы.

Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Совета Европы.

"Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и ведут к дальнейшей эскалации", – сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение о санкциях.

Как и анонсировали, ЕС вводит санкции против 351 депутата Государственной думы России, а также в отношении 27 физических и юридических лиц.

Активы всех, кто попал под эти санкции, заморозят. Кроме того, вводится запрет на поездки в Европу всем, кто попал в санкционный список.

Что касается псевдореспублик, то ЕС ввел запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей. Вводится запрет на инвестиции в эти регионы, связанные с некоторыми секторами экономики. Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги (выдавать визы и т.д.) и ввел запрет на экспорт некоторых товаров и технологий.

Финансовые ограничения

Евросоюз ограничил доступ РФ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Это касается и правительства, и Центрального банка. ЕС, как отметили в пресс-службе Совета, стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики.

"ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в Совете Европы.

Отметим, что президента РФ Владимира Путина в санкционный список не включили, хотя это именно он принял решение об "независимости" "Л/ДНР".

Под санкции также подпали банки, которые финансируют операции, проходящие на территории Донбасса.

22 февраля Великобритания в ответ на признание Россией "Л/ДНР" приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации. Кроме того, ограничительные меры вводят против богатейших бизнесменов РФ: Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов.

США также начали вводить жесткие санкции против России, а именно в отношении суверенного долга РФ и российских элит. Ограничения сильно бьют по российской экономике, а рубль уже стал самой нестабильной валютой в мире.

Все эти решения мирового сообщества уже привели к тому, что состояние богатейших бизнесменов России резко сократилось.

Олигарх Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть, возглавил список российских миллиардеров, которые потеряли больше всего денег в последнее время.