ЄС увів санкції проти Росії у відповідь на визнання так званих "Л/ДНР"

Рада Європи прийняла пакет санкцій у відповідь на рішення Російської Федерації визнати окуповані території Донецької та Луганської областей України як незалежні утворення та подальше рішення про введення російських військ у ці регіони.

Про це 23 лютого повідомила пресслужба Ради Європи.

"Такі рішення незаконні та неприйнятні. Вони порушують міжнародне право, територіальну цілісність та суверенітет України, власні міжнародні зобов'язання Росії та ведуть до подальшої ескалації", – сказав верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи рішення про санкції.

Як і анонсували, ЄС запроваджує санкції проти 351 депутата Державної думи Росії, а також щодо 27 фізичних та юридичних осіб.

Активи всіх, хто потрапив під ці санкції, заморозять. Крім того, вводиться заборона на поїздки до Європи всім, хто потрапив до списку санкцій.

Що стосується псевдореспублік, то ЄС запровадив заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду України районів Донецької та Луганської областей. Запроваджується заборона на інвестиції у ці регіони, пов'язані з деякими секторами економіки. Євросоюз заборонив надавати туристичні послуги (видавати візи тощо) та запровадив заборону на експорт деяких товарів та технологій.

Фінансові обмеження

Євросоюз обмежив доступ РФ до фінансового ринку та ринку капіталу ЄС. Це стосується і уряду, і Центрального банку. ЄС, як зазначили у пресслужбі Ради, прагне обмежити фінансування ескалаційної та агресивної політики.

"ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції у разі потреби і підтверджує свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додали у Раді Європи.

Зазначимо, що президента РФ Володимира Путіна до списку санкцій не включили, хоча це саме він ухвалив рішення про "незалежність" "Л/ДНР".

Під санкції також підпали банки, які фінансують операції, що відбуваються на території Донбасу.

22 лютого Великобританія у відповідь на визнання Росією "Л/ДНР" прийняла рішення запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації. Крім того, обмежувальні заходи вводять проти найбагатших бізнесменів РФ: Геннадія Тимченка та сім'ї Ротенбергів.

США також почали вводити жорсткі санкції проти Росії, а саме щодо суверенного боргу РФ та російських еліт. Обмеження сильно б'ють по російській економіці, а рубль уже став найнестабільнішою валютою у світі.

Всі ці рішення світової спільноти вже призвели до того, що стан найбагатших бізнесменів Росії різко скоротився.

Олігарх Геннадій Тимченко, чий статок у 2022 році скоротився майже на третину, очолив список російських мільярдерів, які втратили найбільше грошей останнім часом.