Польша поддержит запрет въезда в ЕС россиянам: что еще заявили Дуда, Науседа и Зеленский на встрече в Киеве

Последние действия России являются угрозой не только для Украины, но и для Европейского союза, из-за чего к ней следует применить очень жесткие санкции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда пресс-конференции после встречи в Киеве с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гитанасом Науседой, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин, за каждым очередным решением очень внимательно. Считаем, что, к сожалению, они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого ЕС", - сказал он.

По мнению Дуды, санкции ЕС против России в ответ на ее действия должны быть очень сильными, в частности дело может дойти и до запрета на въезд гражданам РФ, что сам он лишь поддержит.

"Беру во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. Польша граничит с Калининградской областью, и я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными поездки граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, атаковать мирные государства, забирать право жить в мире других людей, таких как граждане Украины, эти далекоидущие шаги будут необходимыми", - заявил польский президент.

При этом он призвал российского лидера Владимира Путина не отдавать приказ о вооруженной агрессии против Украины, выразив надежду, что он этого не сделает.

"Надеемся, что не вспыхнет война. Призываем президента Владимира Путина, тех, кто принимают решения в России, чтобы они воздержались от дачи приказа на вооруженную агрессию против Украины. Это важный момент, когда все мы ходим по узкой тропе между миром, дальнейшим стабильным развитием и войной, которая неизвестно куда заведет Россию, а возможно и мир", - подчеркнул он.

Дуда осудил признание "ДНР и ЛНР", выразив убеждение, что это является агрессивным шагом и очередным актом попрания Россией международного права.

"Польша решительно осуждает решение президента Путина призвать самопровозглашенные республики, так называемые "ДНР" и "ЛНР". Это игнорирование Минских соглашений, которые Россия подписала. Это агрессивный шаг, который является очередным растаптыванием международного права Россией. Это явный, бесспорный подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил польский лидер.

По его словам, ныне Украина заслуживает получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза, и пообещал вместе с Науседой делать все, что в их силах, для достижения этой цели.

Фото: пресс-служба президента Украины

Науседа же в свою очередь заверил, что Литва не признает попыток подорвать территориальную целостность Украины, как было ранее и с Крымом.

"Хочу, чтобы меня четко услышали. Луганск и Донецк являются и всегда будут частью Украины. Литва не признает никаких попыток подорвать территориальную целостность Украины. Так же мы не признаем незаконную аннексию Крыма", - заявил он.

Литовский президент заверил, что в свете российской агрессии Украина не останется наедине и может рассчитывать на полную поддержку со стороны его страны и в целом со стороны международного сообщества.

"Мы будем стоять рядом с братским государством, братским народом, и помогать всем, чем можем. НАТО также должно подать четкий сигнал, что изменений в политике по свободе присоединения не будет, это не изменяется, и ни одна страна мира не имеет права подрывать суверенность любой страны из-за ее желания присоединиться к альянсу. Мы не можем позволить, чтобы военная сила и военная угроза стали решающим фактором", - сказал Науседа.

По его мнению, Украина продемонстрировала "незаурядные усилия по реформированию страны" и подтвердила серьезность своих намерений присоединиться к ЕС, и Литва такие устремления поддерживает.

"Мы, как страна, готовы поддержать это движение для Украины. Я считаю, что наши партнеры смогут передать этот мощный сигнал. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы голос Литвы был четким и понятным", - подчеркнул литовский президент.

Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский же поблагодарил гостей за мгновенную реакцию на решение РФ признать независимость "ДНР" и "ЛНР" и дать разрешение на использование российских войск за границей.

"Мы едины в оценках этих преступлений, этих решений со стороны РФ. Это очередной акт агрессии против Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Это легитимизация военного присутствия РФ на временно оккупированных территориях Донбасса, которая до этого восемь лет пряталась за шевронами сепаратистов", - заявил глава государства.

Он добавил, что такое решение России означает ее односторонний выход из Минских соглашений и подрывает многолетние усилия по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, ответ на что должен быть жестким.

В связи с этим Зеленский снова заявил о необходимости новых международных гарантий безопасности Украины, особенно ввиду несостоятельности Будапештского меморандума.

"Не секрет, что "Будапешт" не работает, и мы с вами четко понимаем, что Украины сегодня нет ни в одном из альянсов по безопасности. Мы сами себя защищаем, при поддержке наших партнеров. Но погибают именно украинцы, потому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы сможем защитить своих людей, дома. И не только сами. Очень важно, чтобы была поддержка других партнеров", - сказал он.

По словам украинского президента, с учетом того, что у границ страны скопилось почти 150-тысячная группировка российских войск, а также оккупированы ОРДЛО, он считает, что среди стран, которые предоставляют гарантии безопасности, должна быть и Россия.

"Не секрет, что я много раз предлагал российскому президенту сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий. Я считаю так", - добавил он.

Президент также добавил, что не может прогнозировать действия РФ, однако точно знает без всяких прогнозов, как следует действовать украинской армии.

"Прогнозировать, что будет и какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Те четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия. И поверьте: мы ко всему готовы", - заявил Зеленский.

Помимо этого, президент подчеркнул, что решение Германии остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", принятое в ответ на признание "ДНР" и "ЛНР", должно стать необратимым.

"Важным также является решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2". Оно должно стать необратимым, полностью остановить этот проект, который является оружием, используемым РФ против Украины и Европы", - указал глава украинского государства.

При этом он поприветствовал принятые накануне Европейским союзом, США, Канадой и Великобританией решения о применении новых санкций против РФ, добавив, что Украина ждет дальнейших шагов по усилению санкционного давления.

Фото: пресс-служба президента Украины

Кроме того, трое лидеров по итогам встречи приняли совместное заявление, в котором "самым решительным образом" осудили решением РФ признать "ДНР" и "ЛНР", заявив, что оно не будет иметь правовых последствий.

"Этот неспровоцированный агрессивный шаг России является очередным грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года", - подчеркнули президенты.

Они отмечают, что Россия сознательно и в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации в сфере безопасности на местах.

Зеленский, Дуда и Наусела призвали международное сообщество принять решительные и далеко идущие шаги в ответ на очередной акт агрессии, совершенный Россией против суверенитета и территориальной целостности Украины, включая санкции в отношении "Северного потока-2".

Литва и Польша также подтвердили свою поддержку европейской перспективы Украины согласно соответствующим совместным декларациям от 18 марта и 3 мая 2021 года и намерение поддержать приобретение Украиной статуса кандидата в ЕС.