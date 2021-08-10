Великобритания готова к переговорам в рамках Будапештского меморандума — посол

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявляет, что ее страна готова к проведению переговоров в формате Будапештского меморандума о заверениях в безопасности Украины после ее ядерного разоружения, подписанного в 1994 году Великобританией, США и Россией и впоследствии нарушенного последней. Об этом Симмонс сказала в интервью "BBC Украина".

"С Будапештским меморандумом лишь одно пошло не так — одна страна нарушила его. С тех пор, как мы подписали этот меморандум, мы делали все, что он требовал от нас. Там было два обязательства, не так ли? Страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, когда такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом. Вот под чем мы подписались", — сказала она.

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Дипломат подчеркнула, что ее страна не нападала на Украину и привлекает агрессора к ответственности на международной арене.

"А с самим меморандумом произошло лишь то, что Россия, обязавшись не совершать агрессию против Украины, именно это и сделала. Каждый раз, когда Украина инициировала любые переговоры в формате меморандума, Британия была готова участвовать в них. И в дальнейшем тоже готова. Если Украина захочет переговоров в этом формате, мы примем участие. Но ключевой вопрос, если откровенно, тот же, что и с Минскими соглашениями: Россия должна выполнять то, под чем она подписалась", — подчеркнула Симмонс.

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает предательством невыполнение США и Великобританией гарантий безопасности Украины, предусмотренных Будапештским меморандумом в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом в октябре 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Будапештский меморандум содержал именно заверения в безопасности Украины, а не гарантии, что является разными юридическими терминами.

Отметим, что данный документ предусматривал следующие обязательства для стран-подписантов:

- уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

- воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или независимости Украины;

- воздерживаться от экономического принуждения, направленного на подчинение своим интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету;

- добиваться незамедлительных действий Совета безопасности ООН по оказанию помощи Украине, если та станет жертвой агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

- не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них или их союзников вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с нею союзным соглашением.

В последнем пункте документа указывалось, что РФ, США и Британия будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

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