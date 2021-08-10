Политика 1 час назад

Великобритания готова к переговорам в рамках Будапештского меморандума — посол

"С тех пор, как мы подписали этот меморандум, мы делали все, что он требовал от нас. Там было два обязательства, не так ли?"

Мелинда Симмонс. Фото: скриншот интервью BBC Украина Мелинда Симмонс. Фото: скриншот интервью BBC Украина
Мелинда Симмонс. Фото: скриншот интервью BBC Украина

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявляет, что ее страна готова к проведению переговоров в формате Будапештского меморандума о заверениях в безопасности Украины после ее ядерного разоружения, подписанного в 1994 году Великобританией, США и Россией и впоследствии нарушенного последней. Об этом Симмонс сказала в интервью "BBC Украина".

"С Будапештским меморандумом лишь одно пошло не так — одна страна нарушила его. С тех пор, как мы подписали этот меморандум, мы делали все, что он требовал от нас. Там было два обязательства, не так ли? Страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, когда такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом. Вот под чем мы подписались", — сказала она.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Дипломат подчеркнула, что ее страна не нападала на Украину и привлекает агрессора к ответственности на международной арене.

Читайте также:
Офис президента: Будапештский меморандум нарушили задолго до 2014 года

"А с самим меморандумом произошло лишь то, что Россия, обязавшись не совершать агрессию против Украины, именно это и сделала. Каждый раз, когда Украина инициировала любые переговоры в формате меморандума, Британия была готова участвовать в них. И в дальнейшем тоже готова. Если Украина захочет переговоров в этом формате, мы примем участие. Но ключевой вопрос, если откровенно, тот же, что и с Минскими соглашениями: Россия должна выполнять то, под чем она подписалась", — подчеркнула Симмонс.

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает предательством невыполнение США и Великобританией гарантий безопасности Украины, предусмотренных Будапештским меморандумом в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом в октябре 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Будапештский меморандум содержал именно заверения в безопасности Украины, а не гарантии, что является разными юридическими терминами.

Отметим, что данный документ предусматривал следующие обязательства для стран-подписантов:
- уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;
- воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или независимости Украины;
- воздерживаться от экономического принуждения, направленного на подчинение своим интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету;
- добиваться незамедлительных действий Совета безопасности ООН по оказанию помощи Украине, если та станет жертвой агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;
- не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них или их союзников вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с нею союзным соглашением.

В последнем пункте документа указывалось, что РФ, США и Британия будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Начальник киевской полиции Крищенко подал в отставку — СМИ
Начальник киевской полиции Крищенко подал в отставку — СМИ
В полиции Киева отрицают отставку Крищенко
В полиции Киева отрицают отставку Крищенко
СМИ назвали ряд вопросов, по которым президент Зеленский кардинально изменил свою позицию
СМИ назвали ряд вопросов, по которым президент Зеленский кардинально изменил свою позицию
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Между Украиной и Румынией планируют создать еще одну речную переправу

  3. "Символизирует код нации": НБУ ввел монету с аистами в честь 30-летия независимой Украины

  4. НАТО готово принять Украину, но не видит сдвигов в проведении реформ — британский посол

  5. Великобритания готова к переговорам в рамках Будапештского меморандума — посол

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...