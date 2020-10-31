В Будапештском меморандуме содержатся заверения, а не гарантии безопасности — МИД

Будапештский меморандум содержал заверения безопасности Украины, а не гарантии, что являются разными юридическими терминами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Новому времени".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Есть важный вопрос гарантий безопасности для Украины. По состоянию на сейчас, единственным документом, который, как считается, такие гарантии предоставлял, является Будапештский меморандум. Мы его взяли за точку отсчета. Но суровая правда международной политики заключается в том, что никаких гарантий нам Будапештский меморандум не предоставил... Вопрос в том, что нам дали заверения, а не гарантии. А вот это уже два разных совершенно юридических термина", — пояснил глава МИД.

В то же время, по его мнению, сейчас международным переговорам по поводу гарантий безопасности для Украины может быть придан новый толчок.

"В общественном мнении и в политическом нарративе сохраняется эта идея, что был Будапештский меморандум, поэтому он был взят за точку отсчета. На самом деле, вопрос гораздо шире, и это вопрос о гарантиях безопасности как таковых, то есть, как наша страна строит систему своей безопасности. И от граждан, принявших участие в опросе (инициированном президентом), подавляющее большинство поддержало идею гарантий безопасности", — сказал Кулеба.

Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк заявил, что ставить под сомнение юридическую природу Будапештского меморандума нет оснований, ведь он был зарегистрирован должным образом в Организации Объединенных Наций и не терял своей юридической силы.

О том, что в англоязычном варианте документа вместо слова "гарантии" употреблено слово "заверения", Тарасюк отметил, что в конце меморандума есть фраза, что этот текст составлен в 4 экземплярах и полностью аутентичен. В украинском, русском и французском вариантах документа использовалось слово "гарантии", поэтому этот вариант является юридически правильным.

Напомним, 25 октября, в день голосования на местных выборах, украинцам предложили ответить на 5 вопросов от президента, один из которых касался поднятия на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

По результатам опроса, право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности, поддерживают 74,21% респондентов.