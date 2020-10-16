Офис президента: Будапештский меморандум нарушили задолго до 2014 года

Гарантии безопасности в отношении Украины, предусмотренные Будапештским меморандумом, были нарушены еще задолго до 2014 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента Украины.

В частности, на Банковой признали, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в Будапеште 5 декабря 1994 года, стал одним из самых недооцененных документов, созданных в бурных 1990-х годах на руинах СССР.

При этом там разъяснили, что содержание этого документа заключается в том, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Подписанты Меморандума не только подтвердили их обязательство не использовать против Украины ядерное оружие, но также:

- в пункте 2 Меморандума подтвердили их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины;

— в пункте 3 Меморандума подтвердили их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества.

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, что является проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", — говорится в сообщении.

При этом в ОП констатировали, что мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии.

"Более того, столь откровенное игнорирование безопасностных обязательств перед Украиной поставит под сомнение для любого другого государства мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов по Будапештскому меморандуму. Кто тогда будет выполнять другие подобные договоренности?" — поинтересовались на Банковой.

Там также уверены, что игнорирование обязательств государств-подписантов по Будапештскому меморандуму перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения.

В Офисе президента считают, что, учитывая то, что остается актуальной глобальная задача по нераспространению ядерного оружия, а также по созданию новых международных документов, гарантирующих безопасность отдельных государств в случае отказа от ядерного оружия или намерений по ее производству, "констатируем, что нужна и актуализация положений Будапештского меморандума".

"Его дальнейшее невыполнение может заблокировать достижения новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности. Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов ее обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", — призвали в ОП.

В то же время там подчеркнули, что это не является позицией одной из политических команд в Украине — команды власти, а это может быть общенациональной позиции, значительно сильнее.

Именно поэтому, пояснили на Банковой, президент Владимир Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020 года по Будапештскому меморандуму: "Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: все ли подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?".

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума по выполнению их обязательств", — объяснили в Офисе президента Украины.

Также там уверены, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украине восстановить утраченные за время возможности, создав значительно прочнее переговорные позиции вместе по Донецку, Луганску и Крыму.

Напомним, утром в пятницу, 16 октября, президент Зеленский официально подтвердил появившиеся накануне в СМИ три не подтвержденных ранее вопроса, которые будут заданы украинцам в день местных выборов.

Среди них легализация марихуаны в медицинских целях, использование гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины и сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300. Другие два — о возможности пожизненного заключения за коррупцию и создании о вопросе по свободной экономической зоны на Донбассе.