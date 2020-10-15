"Легче ответить — есть ли жизнь на Марсе": что не так с вопросом Зеленского о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о втором вопросе, который зададут украинцам в ходе "всеукраинского опроса", запланированного на день местных выборов 25 октября. По словам главы государства, он будет звучать следующим образом: "Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?". В своем видеообращении гарант не уточнил, что же будет представлять из себя эта СЭЗ, однако вскоре Офис президента дал короткое разъяснение по этой теме.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, какой может стать свободная экономическая зона для Донбасса и почему ее создание может быть опасным для Украины.

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Идею создать СЭЗ озвучивал еще в августе представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук. Он допустил, что украинская сторона может предложить создание такой зоны в Донецкой и Луганской областях — это, по его словам, даст больше возможностей и правовых свобод на Донбассе. Кравчук напомнил, что еще будучи президентом, в 1993 году, подписал указ об установлении свободной экономической зоны в этих регионах но идея "как-то потерялась".

Первый президент Украины был не единственным, кто озвучивал эту мысль. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также объяснял — это та вещь, которую украинское руководство "не просто вынашивает". По его словам, власти называют Донбасс территориями приоритетного развития и планируют там сделать точки роста, подтянув инвестиции и запустив "определенные льготные режимы". Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце лета отмечал — над воплощением концепции работают три министерства (экономики, финансов и реинтеграции оккупированных территорий), а территория может зацепить 15-20 километров в рамках линии разграничения.

Впрочем, сразу после видеообращения президента в ОП дали короткое разъяснение почему именно вопрос СЭЗ будет вынесен на "всеукраинский опрос" и какая цель у создания такой зоны. В канцелярии гаранта назвали тему "краеугольной для многовекторного мирного плана государства"

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"Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру. Разумеется — и это еще раз подчеркнем — сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов", — говорится в сообщении.

На Банковой обещают, что все это ускорит процесс реинтеграции и упростит его, позволит "отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения" за счет проактивной и инициативной позиции. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, в эфире "Радио свобода", рассказал о некоторых деталях возможной СЭЗ. Он говорит, что в плане ОП учитываются не только приграничные районы — обсуждается план для всего Донбасса, даже если его территория сейчас временно не подконтрольна украинской власти. Устенко отметил: в момент, когда она возвращается под украинский контроль, начинается план ее экономического возрождения.

Что касается мер, которые планируется предпринять, то среди них: идея создания государственно-частного партнерства или фондов, в которые частично будет инвестировать государство, а частично — бизнес; идея нулевого или близкого к нулю налога для бизнеса; восстановление социальной инфраструктуры; развитие социальных программ с привлечением предпринимателей.

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Политолог Владимир Фесенко называет вопрос создания свободной экономической зоны на Донбассе проблемным и дискуссионным, в котором могут быть как аргументы за, так и против. "Это вопрос о Донбассе, чего многие опасались. Но он не конфликтный, не раздражающий. Он просто дискуссионный. Но ответить на него простым людям будет не просто. По контексту этого вопроса очевидно, что речь идет о компромиссной, мирной форме урегулирования конфликта на Донбассе, что может прибавить голосов "за". Ну а сама тема свободной экономической зоны на Донбассе требует конкретизации и содержательного наполнения. Офис президента дал свою трактовку этого вопроса. Однако законодательно эту проблему будут решать парламентарии. И надо, конечно, помнить, что для реализации этой идеи необходимо прекращение военных действий в зоне конфликта", — говорит он.

Политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что в заявленном формате вопрос президента звучит чрезвычайно манипулятивно и обращает внимание, что само определение "свободная экономическая зона" достаточно общее и может подразумевать широкое поле регуляторных решений. Например, СЭЗ может включать в себя свободный таможенный режим, льготное налогообложение и льготную миграционную политику.

"Каждый из этих элементов может нести политические риски для остальной части Украины. Если мы стимулируем подконтрольную часть Донбасса — одно дело. Но если речь идет о СЭЗ, как компромиссе с сепаратистами, то это путь к дальнейшей дезинтеграции Украины и следующим шагом может быть угроза восстаний или волнений в других регионах Украины. Не потому, что люди вражески относятся к идее единого государства, а просто потому что хотят выторговать себе больше преференций или экономических выгод. И еще один момент: если это затрагивает оккупированные территории, то актуален вопрос отношения ветеранов войны. Получается, они гибли за то, чтобы там были меньше налоги?", — объясняет эксперт.

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Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин также считает, что заявленная "свободная экономическая зона" непонятна для рядового украинца. Экономист настаивает — в первую очередь нужно разъяснить людям суть вопроса. Тем более, что по правилам создания свободных экономических зон и территорий приоритетного развития под каждую зону создается отдельный закон, где четко прописываются совершенно разные налоговые послабления для каждого региона. Сейчас у эксперта к инициативе президента остается слишком много вопросов. Что такое Донбасс? Входят ли туда только Луганск и Донецк или считается также территория ОРДЛО? Если СЭЗ будет распространяться на оккупированные территории, то после или до выборов? Будет ли граница контролироваться украинской стороной?

"А ренту и ПДВ будут отменять или нет? Например, у добывающих предприятий на этих территориях? Или это будет касаться только металлургических предприятий Рината Ахметова в Мариуполе? Я не понимаю, что такое свободная экономическая зона на Донбассе, хоть убейте меня, как экономиста. Ни территориально, ни хронологически, ни по перечню различного рода льгот и послаблений. Представьте: бабушка, 65 лет, которая пришла на избирательный участок. Ей дают этот вопрос про СЭЗ. Мы какой ответ от нее хотим услышать? Легче задать вопрос — есть ли жизнь на Марсе. В этой ситуации негативные последствия от этого ответа будут меньше", — резюмирует Пендзин.

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А вот директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что создавать СЭЗ для восстановления Донбасса нужно и сама идея правильная. Он не сомневается, что общество поддержит идею и дискуссии по этому вопросу не будет. Более того, он уверен, что с политтехнологической точки зрения этот вопрос даст электоральный эффект. "Многие критикуют, что это не те вопросы и они не так сформулированы. Но с точки зрения рядового украинца это правильные вопросы, на которые он с удовольствием говорит "да". Таким образом поддерживая то, что говорит партия власти высока вероятность, что обыватель поддержит и саму партию. И первый, и второй вопрос будут позитивно влиять на результат "Слуги народа" на местных выборах", — подытожил политолог.

Напомним, что по задумке президента Зеленского в день местных выборов, 25 октября, украинцам у избирательных участков зададут пять вопросов. Первый будет звучать, как "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?". Кроме того, СМИ опубликовали и остальные вопросы, которые планируется задать украинцам. Среди них, в частности, легализация марихуаны в медицинских целях, использование гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины и сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300. Однако, по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, по состоянию на сегодня дополнительных средств "для проведения каких-то опросов, не предусмотрено". Более того, даже потенциальные изменения в государственный бюджет под опрос Зеленского все еще не зарегистрирован в парламенте.

Илья Требор, специально для Delo.ua