Возможностей по созданию ядерного оружия у Украины намного больше, чем у Ирана и КНДР - Минобороны РФ

Министерство обороны России считает, что Украина располагает возможностями по созданию ядерного оружия и средств его доставки намного большими, чем Иран и Северная Корея. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ.

"За долгие годы советской власти, пребывания в составе Советского союза там были созданы возможности по созданию такого оружия. Не только оружия, но и его носителей. Тактическое ядерное оружие здесь вполне может появиться, и появиться на тех носителях, которые уже сегодня есть. Я упоминал "Точку У" - совершенно спокойно ставится. То есть, есть оборудование, есть технология, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности, у Ирана и Северной Корее", - сказал он.

Отметим, что данное заявления Шойгу привязал к обсуждавшейся на заседании темы возможного признания со стороны России независимости "ДНР" и "ЛНР" ввиду якобы исходящей для них от Украины опасности.

"К этому добавляются те самые национальные батальоны, националистические, которые по всей Украине. Я думаю, ни для кого не секрет, что они во многом управляют той ситуацией, которая возникает в тех или иных городах или областях Украины. Я имею в виду все, что связано с крайне радикальными взглядами, крайне радикальными призывами и по Донецку и Луганску, и по Крыму, ну и, конечно, по нашей стране", - заявил российский министр.