Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил мировое сообщество в недостаточной реакции на агрессию России и инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности.

"Украина хочет мира, Европа хочет мира. Россия, говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет", - заявил Зеленский.

Он напомнил об обстреле со стороны боевиков детского сада, а затем и лицея в поселке Врубовка.

Зеленский акцентировал внимание на том, к чему привела практика "умиротворения агрессора". Он обвинил мировое сообщество в недостаточной реакции на аннексию Крыма и подчеркнул, что "равнодушие делает соучастником преступления".

"Система безопасности медленная. Еще раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие: преступления одних и безразличие других. Равнодушие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере – аннексия Крыма и агрессия против моего государства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя".

"Когда нарушается ее Устав. Когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН. А Крымскую платформу – формат и цель которой деоккупация Крыма и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует", - подчеркнул президент.

Поэтому Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако, если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает. Он отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное – нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - подытожил президент.

Отметим также, что в рамках своего визита в Мюнхен Зеленский уже встретился с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира", - написал Зеленский в Twitter.

Фото: Владимир Зеленский в Twitter.

Отметим, ежегодно на Мюнхенской конференции безопасности собираются лидеры государств, топ-дипломаты, эксперты в области безопасности и дипломатии, бывшие чиновники и крупный бизнес и т.д., чтобы обсудить вызовы для мира в сфере безопасности.

В этом году конференция проходит в очном формате, тогда как предыдущие два года мероприятие проводилось онлайн. Главной темой конференции стало возможное военное вторжение России в Украину.

При этом возвращение Зеленского в Киев, как сообщили в Офисе Президента, запланирован на сегодня.