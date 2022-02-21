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Путин пообещал решение по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР" до конца дня 21 февраля
Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета безопасности РФ по необходимости признания независимости "ДНР" и "ЛНР" пообещал принять решение по этому вопросу до конца дня 21 февраля.
"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал глава российского государства по итогам совещания, выслушав позиции членов Совбеза.
В то же время, комментируя позицию главы Службы внешней разведки, выступившего в поддержку "предложения о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ", Путин заявил, что такой вопрос не обсуждается, а обсуждается признание их независимости.
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