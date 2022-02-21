Пушилин и Пасечник просят Путина признать независимость "Л/ДНР"

Так называемые главы "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость псевдореспублик.

Об этом сообщает издание РИА Новости.

Пушилин также попросил российского лидера предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и ДНР возможность взаимодействия в оборонной сфере. Аналогичное предложение сделал и глава "ЛНР".

Кроме того, Пасечник заявил, что признание Россией независимости "ЛНР" позволит "избежать массовой гибели жителей республики, 300 тыс из которых - россияне".

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