- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Пушилин и Пасечник просят Путина признать независимость "Л/ДНР"
Так называемые главы "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость псевдореспублик.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
Пушилин также попросил российского лидера предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и ДНР возможность взаимодействия в оборонной сфере. Аналогичное предложение сделал и глава "ЛНР".
Кроме того, Пасечник заявил, что признание Россией независимости "ЛНР" позволит "избежать массовой гибели жителей республики, 300 тыс из которых - россияне".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Новость дополняется...