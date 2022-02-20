Из-за обстрелов на Донбассе закрыли КПВВ "Счастье"

Из-за регулярных обстрелов КПВВ "Счастье" оккупантами приостановили его функционирование.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных Сил Украины.

"Российско-оккупационные войска все время демонстрируют свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан. Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки 19 февраля трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье"", - говорится в сообщении.

В командовании Объединенных сил отметили, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права и ставит под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ.

Также в штабе подчеркнули, что "учитывая обострение ситуации" и реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в поселке Станица Луганская, а также лицея в поселке Врубовка.

Также в оккупированном Луганске около 23:00 18 февраля прогремел взрыв. После взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки произошло крупное возгорание.

После этого, 18 февраля, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о внезапной массовой эвакуации с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ. В свою очередь правительство России пообещало выплатить всем эвакуированным по 10 000 рублей (3,5 тысячи грн).

В СНБО, в свою очередь, заявили, что на временно неподконтрольных территориях могут быть провокации, а Украина наступать на Донбасс не собирается.

При этом в Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны Украины сообщили о высокой угрозе терактов в оккупированном Донецке - российскими спецслужбами заминирован ряд объектов социальной инфраструктуры.