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Ростовская область ввела режим ЧС
Губернатор Ростовской области России Василий Голубев ввел на территории региона, куда эвакуируются жители Донбасса, режим чрезвычайной ситуации.
Об этом говорится на официальном сайте местного правительства.
"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал Голубев.
По словам российского чиновника, правительство региона в связи с ситуацией переведено на круглосуточный режим работы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд на территорию страны.
"Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 мск 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме", - сказал представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области.
Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что эвакуированные из ОРДЛО могут быть направлены еще в семь регионов, помимо Ростовской области.
"Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области", - сказал он.
По словам Яцуценко, Московская область может принять до 10 тыс. человек, Краснодарский край - до 20 тыс.
Как сообщает российское информационное агенство ТАСС, более 10 тыс. человек уже прибыли из ОРДЛО в Ростовскую область после начала эвакуации. В их числе более 4,5 тыс. граждан России, свыше 5,8 тыс. граждан Украины, 23 гражданина других государств.
Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в поселке Станица Луганская, а также лицея в поселке Врубовка.
После этого, 18 февраля, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о внезапной массовой эвакуации с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ. В свою очередь правительство России пообещало выплатить всем эвакуированным по 10 000 рублей (3,5 тысячи грн).
В СНБО в свою очередь заявили, что на временно неподконтрольных территорий могут быть провокации, а Украина наступать на Донбасс не собирается.
При этом в Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны Украины сообщили о высокой угрозе терактов в оккупированном Донецке - российскими спецслужбами заминирован ряд объектов социальной инфраструктуры.