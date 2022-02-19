НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов

НАТО временно закрывает представительство в Киеве. Сотрудников планируют перевезти во Львов и Брюссель.

Об этом сообщает норвежское издание VG со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Отмечается, что на такой шаг Североатлантический союз пошел из соображений безопасности своих сотрудников.

"НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", - сообщили в НАТО в ответ на запрос издания.

Напомним, что накануне Австралия заявила, что из-за угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину временно эвакуирует посольство из Киева во Львов.

В свою очередь Германия заявила о сокращении персонала посольства в Киеве и переносе генерального консульства из Днепра во Львов.

Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать большинство сотрудников американского посольства из Киева и прекратить оказание консульских услуг в посольстве. При этом небольшое консульское присутствие США останется во Львове на случай чрезвычайных ситуаций, но паспортно-визовые и обычные консульские услуги предоставлять в Украине США пока не будут.

Президент Владимир Зеленский считает переезд посольств некоторых стран из Киева во Львов большой ошибкой.

"Потому если, не дай Бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть от эскалации, от проблем в пяти-шести часах (сейчас в пяти - дороги уже нормальные). Тем не менее мы все одна страна. Это очень странно выглядит. Я так считаю. Но это их выбор", - прокомментировал Зеленский.