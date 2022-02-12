Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев

Госдеп США приказал уехать из Киева всем американским дипломатам, которые не занимает "критически важные должности". С 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

Госдеп США 12 февраля приказал эвакуировать большинство сотрудников посольства США из Киева.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины", - сказано в сообщении посольства.

Сьогодні @StateDept наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій.https://t.co/6IgLvEmr8s — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.

Так, с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает предоставление консульских услуг посольства США в Киеве. Дипучреждение будет поддерживать небольшое консульское присутствие во Львове, чтобы разрешать чрезвычайные ситуации, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги.

Американцам посоветовали обратиться за ними в посольства США в соседних странах.

Тем, кто ищет экстренную помощь в Украине или решили здесь остаться, предлагают заполнить онлайн-форму и ждать ответа Госдепа.

Отметим, на фоне возможной агрессии России, сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам. По состоянию на утро 12 февраля уже шестнадцать стран сделали подобные заявления.

Полный список стран, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину, на этот час выглядит так: США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Бельгия, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, Германия.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление президента США Джозефа Байдена с призывом к американским гражданам покинуть Украину не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации с безопасностью в стране.