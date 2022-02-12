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Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев

Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев
Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев

Госдеп США приказал уехать из Киева всем американским дипломатам, которые не занимает "критически важные должности". С 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

Госдеп США 12 февраля приказал эвакуировать большинство сотрудников посольства США из Киева.  

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины", - сказано в сообщении посольства.

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине. 

Так, с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает предоставление консульских услуг посольства США в Киеве. Дипучреждение будет поддерживать небольшое консульское присутствие во Львове, чтобы разрешать чрезвычайные ситуации, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги.

Американцам посоветовали обратиться за ними в посольства США в соседних странах.

Тем, кто ищет экстренную помощь в Украине или решили здесь остаться, предлагают заполнить онлайн-форму и ждать ответа Госдепа.

Отметим, на фоне возможной агрессии России, сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам. По состоянию на утро 12 февраля уже шестнадцать стран сделали подобные заявления. 

Полный список стран, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину, на этот час выглядит так: США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Бельгия, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, Германия.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление президента США Джозефа Байдена с призывом к американским гражданам покинуть Украину не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации с безопасностью в стране.

Автор:
Светлана Манько