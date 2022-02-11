"Игра нарративов": МИД прокомментировал призывы Байдена к американцам и Лаврова к дипломатам выехать из Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление президента США Джозефа Байдена с призывом к американским гражданам покинуть Украину не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации с безопасностью в стране.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга, проведенного на улице в Харькове, где в пятницу пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления: они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Потому это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации", - заявил он.

Совет же министра иностранных дел России Сергея Лаврова к некоторым российским дипломатам выехать из Украины, по словам Кулебы, следует рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия, в частности наступательные операции.

"Потому они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и они требуют защиты. Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват?" - заявил дипломат.

По его словам сейчас Россия начала очередную волну обвинений в адрес Украины по поводу того, что она якобы готовит наступление или провокации.

"Хочу абсолютно официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и попытки перекладывания ответственности на Украину", - подчеркнул министр.

Он также заверил, что у европейских и американских партнеров Украины есть понимание, что ответственность за происходящую эскалацию несет именно РФ, а Украина "не стремится к эскалации, пребывает в защитной позиции и не планирует никаких наступательных действий".

Напомним, что еще 24 января посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников и распорядился в обязательном порядке вывезти родственников дипломатов.

Украинский МИД тогда назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

При этом Великобритания тогда также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. За ней последовали Австралия и Канада. Спустя несколько дней США принялись призывать уже всех своих граждан покинуть Украину.

Зеленский жезаявил, что действия упомянутых стран "не означают неизбежную эскалацию, а являются тонкостями сложной дипломатической игры" и раскритиковал выезд иностранных дипломатов, многозначительноназвав этот процесс"ошибкой Украины".

11 февраля уже лично Байден в интервью американскому телеканалу призвал всех граждан США, остающихся в Украине, покинуть страну.

В свою очередь Лавров после после встречи со своей британской коллегой Лиз Трасс в Москве 10 февраля заявил, что ввиду заявлений об эвакуации от упомянутых стран Россия посоветует своему неосновному дипломатическому персоналу также покинуть Украину, поскольку опасается, что "именно англосаксы что-то готовят" в Украине, раз делают такие заявления.