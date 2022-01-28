"Капитаны должны бежать последними": Зеленский назвал выезд иностранных дипломатов ошибкой Украины

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой Украины то, что она не обеспечила продолжение пребывания на своей территории дипломатов тех стран, которые заявили об эвакуации некоторых сотрудников своих посольств.

Как заявил он на пресс-конференции, в сложившейся сейчас вокруг возможности российского вторжения ситуации все иностранные дипломаты должны находиться именно в Украине.

"Да. Я считаю, что это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Сигнал, который мы получали от дипломатов - что это сотрудники не первого уровня. Я так не считаю – в такой ситуации все первого уровня, все должны быть на месте", - подчеркнул глава государства.

Зеленский похвалил, в частности, греческую дипмиссию за то, что та не заявляла ни о какой эвакуации даже из консульства в Мариуполе, расположенном вблизи линии разграничения на Донбассе - " там, где контактная линия, где можешь услышать выстрелы".

"Я не сравниваю государства, я просто хочу сказать: это такой важный сигнал, на это все смотрят, все понимают - какие страны ЕС [реагируют], как реагирует Британия, США. Я считаю, что посольские работники, дипломаты, должны быть тут. Извините, но это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед", - заявил он.

Президент оценил ситуацию с дипломатами как "неправильные, чрезмерные шаги, которые нам не помогают", выразив в то же время благодарность за шаги соответствующих стран, в том числе США, по военной и финансовой поддержке Украины.

Напомним, что 24 января посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников.

Украинский МИД назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

Великобритания же, по данным BBC, также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. За ней последовали Австралия и Канада.

Зеленский же заявил, что действия упомянутых стран "не означают неизбежную эскалацию, а являются тонкостями сложной дипломатической игры".