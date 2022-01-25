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"Игра продолжается": Канада решила эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины
Правительство Канады решило вывезти из Украины членов семей канадских дипломатов на фоне нарастающего военного присутствия российской армии возле украинских границ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
"Безопасность канадцев, наших сотрудников и их семей в наших представительствах за границей является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизацией ситуации в/вокруг Украины мы решили временно вывести детей наших сотрудников и членов семей, сопровождающих их", — сказано в сообщении ведомства.
МИД и посольство Канады в Украине "продолжат внимательно следить за ситуацией".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее своих сотрудников и их родственников из посольств в Украине начали эвакуировать Великобритания и США.
Кроме того, правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из страны, а также эвакуирует членов семей австралийских дипломатов, находящихся в Киеве.
При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение этих стран эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за возможного вторжения РФ является дипломатической игрой.
Гарант отметил, что посольства стран Евросоюза оставляют всех своих сотрудников в Украине, а тревога США и Великобритании не означает неизбежную эскалацию