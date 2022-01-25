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Зеленский: эвакуация дипломатов из Украины - это дипломатическая игра
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение США, Великобритании и других стран эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за возможного вторжения РФ является дипломатической игрой.
В своем новом обращении к украинцам гарант заверил, что такие действия партнеров не означают начало полномасштабного военного конфликта.
Он также сообщил, что 26 января пройдет встреча советников Нормандского формата. В настоящее время идет работа над тем, чтобы как можно быстрее организовать встречу президентов Франции, Германии, Украины и России.
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