Зеленский: эвакуация дипломатов из Украины - это дипломатическая игра

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение США, Великобритании и других стран эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за возможного вторжения РФ является дипломатической игрой.

В своем новом обращении к украинцам гарант заверил, что такие действия партнеров не означают начало полномасштабного военного конфликта.

"Посольства стран Евросоюза оставляют всех своих сотрудников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, — не означает неизбежную эскалацию, а является тонкостями сложной дипломатической игры", — сказал гарант.

Он также сообщил, что 26 января пройдет встреча советников Нормандского формата. В настоящее время идет работа над тем, чтобы как можно быстрее организовать встречу президентов Франции, Германии, Украины и России.

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