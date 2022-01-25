Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский: эвакуация дипломатов из Украины - это дипломатическая игра

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение США, Великобритании и других стран эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за возможного вторжения РФ является дипломатической игрой. 

В своем новом обращении к украинцам гарант заверил, что такие действия партнеров не означают начало полномасштабного военного конфликта.

"Посольства стран Евросоюза оставляют всех своих сотрудников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, — не означает неизбежную эскалацию, а является тонкостями сложной дипломатической игры", — сказал гарант.

Он также сообщил, что 26 января пройдет встреча советников Нормандского формата. В настоящее время идет работа над тем, чтобы как можно быстрее организовать встречу президентов Франции, Германии, Украины и России.

Новость дополняется...

Автор:
Вита Молодан