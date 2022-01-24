Угрозы полномасштабного российского вторжения нет, но власти знают, что делать на случай атаки РФ - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в настоящее время украинские власти не видят возможности для полномасштабного наступления России на Украину, но четко знают, что делать в случае новой атаки РФ.

"Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении. Это невозможно сделать даже физически", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что СНБО осведомлен о ситуации на границах Украины, поэтому уверен, что нет никаких поводов для паники.

Но даже в случае возможных провокаций или даже попыток вторжения представители власти "четко знают, что делать, также есть система общего оповещения населения", добавил секретарь СНБО.

С ним согласен президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что власти работают для полной деэскалации ситуации, двигаясь путем мирного урегулирования. При этом причин для паники нет, подчеркнул гарант.