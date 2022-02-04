США заранее предупредили Украину о "фабрикации РФ видео для оправдания вторжения", но молчат о подробностях — МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что было заранее предупреждено о наличии у американской разведки информации о якобы подготовке Россией видеосъемок с имитацией нападения украинских сил на российскую территорию или "русскоязычное население" для создания предлога для масштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время, как сообщил на брифинге глава ведомства Дмитрий Кулеба, украинская сторона пока не получала от США подробной информации об этой ситуации.

"Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации поделились ею с нами, предупредили о том, что такая информация есть в наличии. Мы сейчас ждем больше деталей. Что касается украинской разведки, то надо вопрос сейчас направить им, я пока никаких отчетов не видел", — сказал он.

В то же время чиновник посетовал на то, что 3 февраля у него был "настолько бешеный день, что даже не было свободной секунды переговорить со своими коллегами" из украинских разведывательных органов, однако он пообещал обязательно сделать это в пятницу.

"Но если коротко, то мы знали от США о том, что такая информация будет обнародована. В принципе, то, что было обнародовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели много коварных действий РФ. Мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинить в чем-то очередном Украину", — подчеркнул министр.

В этом контексте он припомнил операцию по захвату территории Крыма в 2014 году российскими военными, действовавшими без знаков отличия.

"Собственно, вся операция по незаконной оккупации Крыма также прошла, что называется, под фальшивым флагом, потому что российские солдаты сняли любые знаки отличия с себя, любые символы, которые могли их идентифицировать, и под неопознанным флагом оккупировали Крым, хотя все понимали, что это россияне", — отметил дипломат.

По его словам, в данном вопросе очень важно, что любые планы и намерения России благодаря подобным публикациям "выводятся на свет", благодаря чему их удается сорвать. Также Кулеба заверил, что Украина продолжит сотрудничество с США по разведывательной и по дипломатической линии "для разоблачения злостных намерений РФ".

Напомним, что накануне издание The Washington Post со ссылкой источники в администрации президента Джозефа Байдена заявило, что Россия уже завербовала людей, которые будут причастны к сфабрикованному видео о якобы нападении украинских сил, причем российская разведка якобы принимает непосредственное участие в этих действиях.

Позже спикер Государственного департамента США Нед Прайс подтвердил, что такая информация действительно есть у американской разведки.

"Производство этого пропагандистского видео является одним из ряда вариантов, которые российское правительство разрабатывает в качестве фальшивого предлога для инициирования и потенциального оправдания военной агрессии против Украины", — заявил он.

Напомним также, что в середине января американский канал CNN уже заявлял, что США обладают информацией о подготовке Россией операции под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения на востоке Украины.

В то же время 2 февраля было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину. Более того, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что это вторжение "все менее вероятно", и признал, что эвакуация дипломатов США из Украины дала ложный сигнал миру.

При этом реакция Украины на продолжающиеся уже три месяца заявления западных СМИ и лидеров США, Евросоюза и НАТО о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке к масштабному вторжению в последнее время свелась к фактическому отрицанию таких намерений РФ, в том числе на уровне президента.

Более того, с этой целью Владимир Зеленский 28 января даже провел на пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.

В свою очередь 3 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории. Более того, по его словам, Украина не ждет военных провокаций и со стороны Беларуси.

При этом спор вокруг вероятности российского вторжения уже начинает приводить к дипломатическим скандалам с не вовлеченными в эту ситуацию странами. Так, Министерство иностранных дел Израиля накануне вызвало к себе посла Украины из-за его резких высказываний в адрес министра иностранных дел Яира Лапида, усомнившегося в угрозе вторжения РФ. Кулеба же 4 февраля в ответ заявил, что лично инструктировал всех украинских послов вести "решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины", однако более развернутый комментарий пообещал дать позже.