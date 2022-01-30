Посольство США призывает американцев уезжать из Украины и публикует маршруты эвакуации

Посольство США повторно призвало американцев покинуть Украину. Гражданам США предложена дорожная карта с перечнем стран для отъезда из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.

На этот раз дипломатическое ведомство опубликовало варианты отъезда своих граждан из Украины.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Также ведомство публикует список стран, куда можно выехать из Украины по суше. Предлагаются такие варианты: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова. Делается примечание: через территорию Приднестровья нельзя.

Дипломаты также перечисляют список ковид-ограничений для американцев, которые есть в указанных странах.

В ведомстве добавили, что посольство США в Киеве остается открытым. Оттуда можно забирать паспорта США, получать свидетельства о рождении и прочие документы.

"Департамент просит всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли связаться с вами. Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине. Наконец, как отмечалось в нашем предыдущем сообщении, доступны коммерческие рейсы из международных аэропортов Украины", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что 24 января посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников.

Украинский МИД назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

Великобритания же, по данным BBC, также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. За ней последовали Австралия и Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия упомянутых стран "не означают неизбежную эскалацию, а являются тонкостями сложной дипломатической игры".