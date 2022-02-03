Волкер признал, что эвакуация дипломатов США из Украины дала ложный сигнал миру, будто есть какая-то актуальная угроза

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах объяснил эвакуацию семей американских дипломатов из Украины беспокойством повторения ситуации с эвакуацией дипломатов из Афганистана.

США эвакуировали семьи своих дипломатов из Украины, предупреждая катастрофу, которая случилась в 2021 году с эвакуацией американцев из Афганистана, когда власть там захватили талибы. Но в случае с Украиной реальной актуальной угрозы не было.

Об этом в комментарии Delo.ua заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, прибывший в Киев 3 февраля на открытие Американского университета.

"В первую очередь нужно понимать действия американцев здесь. Нужно понимать катастрофу во время эвакуации дипломатических работников из Афганистана. Это событие было разрушительным для международной репутации США, а также это стало политической проблемой внутри США — американские граждане, друзья и союзники попали тогда в ловушку. Поэтому в этот раз администрация США хотела сказать людям уходить еще до того, как появились реальные проблемы", — объяснил действия США по эвакуации дипломатов из Украины.

Однако Курт Волкер признал, что данные действия дали миру ложный сигнал о том, будто бы в Украине существует реальная угроза безопасности людей.

"К сожалению, сигнал, который такие действия дают, воспринимается, что есть какая-то актуальная угроза. А я не думаю, что ситуация такая на самом деле. Сигнал, который мы должны посылать, это то, что мы верим в наши силы и в силы Украины. Поэтому даже запуск Американского университета — это важно. Это физическая демонстрация нашей уверенности, потому что это четкий сигнал, что мы верим в Украину", — заявил Волкер.

Напомним, в конце января 2022 года на фоне сообщений американских СМИ о том, будто бы Россия, сконцентрировавшая свои войска на границе с Украиной, готовится ко вторжению в страну, своих сотрудников и их родственников из посольств в Украине начали эвакуировать Великобритания и США. После этого правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из страны и также стало эвакуировать членов семей австралийских дипломатов, находящихся в Киеве.

Отметим, что при этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение этих стран эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за возможного вторжения РФ "является тонкостями сложной дипломатической игры". Он отметил, что посольства стран Евросоюза оставляют всех своих сотрудников в Украине, а тревога США и Великобритании не означает неизбежную эскалацию.