Эвакуация из Афганистана: за один полет грузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула

Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС США эвакуировал из Кабула 640 афганцев.

Об этом сообщает Defense One.

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Указано, что самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета.

При этом экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту.

"Примерно 640 мирных жителей Афганистана высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения", — сказал военный представитель США.

Ранее СМИ обнародовали видео, на которых видно, что люди цепляются извне на военный самолет США, который летит с захваченного "Талибаном" Кабула.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану". Контроль над аэропортом взяли силы США.

Напомним, из-за роста насилия из Афганистана украинским самолетом вывезли 79 человек, в том числе 8 украинцев. Часть из прибывших афганцев запросили статус беженца, а остальные полетели дальше в другие страны.

Как сообщалось, 15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы.

Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.

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