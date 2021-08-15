Происшествия 1 час назад

Ситуация в Афганистане: США и страны ЕС эвакуируют свои представительства в Кабуле

В ЕС также опасаются наплыва в Европу афганских беженцев, в частности, через Турцию

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Германия эвакуировала свое посольство в афганской столице Кабуле, которая находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан".

Около 20 сотрудников посольства и полицейских, которые обеспечивали их безопасность, эвакуировали в аэропорт возле столицы Афганистана, сообщает Sky News Arabiya и Der Spiegel.

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Указано, что эвакуация дипломатов произошла вдвое быстрее, чем планировалось изначально.

Как предполагается, персонал немецкого посольства должны сегодня забрать из Афганистана с помощью военных самолетов А400М и А310.

При этом Германия закрывает свое посольство в Афганистане после эвакуации дипломатов.

Также другие европейские страны в настоящий момент эвакуируют сотрудников своих посольств и намерены их закрывать или обеспечить работу минимальным составом персонала.

В частности, "Франс 24" отметил, что такие планы рассматриваются Италией, к временному закрытию своего диппредставительства приступила Дания.

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По данным ТВ-канала, 9 стран Европейского союза в настоящее время имеют свои посольства в Кабуле. Некоторые из них будут пытаться продолжить работу в сокращенном составе.

После заседания Совета НАТО 13 августа альянс заявил о сохранении своего дипломатического присутствия в Кабуле, там решено оставить гражданского представителя организации с его командой.

В ЕС, по сообщению "Франс 24", также опасаются наплыва в Европу афганских беженцев, в частности, через Турцию.

В интервью итальянской газете "Стампа" заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали настоятельность "полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе".

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В свою очередь дипломатов США в Афганистане в данный момент перевозят из посольства в Кабуле в международный аэропорт афганской столицы, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя властей США.

По его словам, в эвакуационной операции задействованы вертолеты. При этом ключевая группа дипломатов продолжит работу на территории аэропорта — настолько долго, насколько позволит обстановка в сфере безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле.

Агентство отмечало, что, таким образом, американская администрация решила значительно ускорить процесс эвакуации дипломатов из Афганистана.

Напомним, утром 15 августа правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране после того, как талибы, захватив почти всю территорию страны, окружили столицу страны Кабул.

Вскоре в "Талибане" заявили, что они установили контроль над всей территорией Афганистана.

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