Жажда крови или политика? Зачем "Талибан" снова расправил плечи в Афганистане

В феврале 2020 года, после двухлетних переговоров, представители США и исламистского движения "Талибан" подписали соглашение, которое было призвано дать старт прекращению двадцатилетней войны в Афганистане. В 2021 году США и их сторонники начали вывод войск своих контингентов из страны, но уже весной "Талибан" развернул активные боевые действия против афганского правительства и едва ли не ежедневно один за одним перебирает под свой контроль населенные пункты. 8 августа стало известно, что боевики "Талибана" захватили три столицы афганский провинций — Кундуз, Сари-Пуль и Талокан. С начала августа исламисты борются за контроль над тремя ключевыми городами Афганистана- Гератом, Лашкаргахом и Кандагаром.

По разным оценкам, "Талибан" уже контролирует половину территории Афганистана, хотя сами боевики заявляют, что установили свою власть на большей ее части. По оценкам американской разведки, афганское правительство будет свержено через полгода после окончательного вывода американских военных из страны. В Организации объединенных наций (ООН) уже отметили, что исламистская организация взяла под контроль наибольшее число территорий за последние 20 лет, а их действия сопровождаются беспрецедентным уровнем насилия в отношении мирных жителей Афганистана.

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С одной стороны, если "Талибан" действительно сумеет подчинить себе весь Афганистан, мировое сообщество столкнется со стремительным ростом количества беженцев из страны и усилением терроризма в регионе. К тому же, вероятнее всего, власть "Талибана" обеспечит рост наркотрафика из Афганистана, объемы которого и так едва ли не крупнейшие в мире. С другой стороны, эксперты уверены: очередной виток войны сам по себе "Талибан" не интересует. Им нужна легализация на политической арене.

Могут ли США вернуться и все переиграть?

Главной причиной происходящего в Афганистане действительно стало довольно неожиданное решение США вывести из страны свои войска. Несмотря на то, что разговоры об этом в Америке появились еще во времена президентства Джорджа Буша-младшего (2001 -2009 годы), реализовал его только действующий глава США Джо Байден. Вывод американского контингента начался 1 мая 2021 года и должен был завершиться до 11 сентября, но позднее даты сдвинули: американские военные должны полностью покинуть Афганистан уже до конца августа. Вслед за США выводить свои контингенты из страны конфликта начали и другие-государства сторонники, в том числе и Украина.

Впрочем, спустя 20 лет пребывания американских военных в Афганистане можно сказать, что эта масштабная и крайне дорогая операция для них стала проигрышем. Так, изначально американские военные оказались в Афганистане в связи с терактами 11 сентября 2001 года — тогда террористы группировки "Аль-Каида" захватили четыре самолета и направили их в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Задачей США в Афганистане было захватить главу "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена и уничтожить террористические базы на территории Афганистана. Бен Ладен был ликвидирован в 2011 году, но со второй задачей военные США и их сторонников, по сути, не справились. Более того, за прошедшие 20 лет боевых действий, а впоследствии — вооруженного противостояния, и "Талибан" трансформировался в современную и эффективную армию, натренированную противостоянием с американскими военными.

"США убегают, потому что они проиграли политически и в военном плане. Для того, чтобы остаться сейчас в Афганистане, Америке нужно начинать все сначала. Но сегодня "Талибан" в версии 2.0 — это уже не бородатые дядьки, не моджахеды, это уже современная, хорошо вышколенная и вооруженная армия. Талибы учились воевать с американскими военными и бойцами стран-членов НАТО", — объясняет военный эксперт Олег Жданов.

Вторым фактором, который сейчас влияет на ситуацию в Афганистане, стало то, что в стране так и не появилось эффективное правительство, способное противостоять исламистам без помощи США, а ее экономика так и осталась в состоянии нестабильности.

"Соединенные Штаты объективно проиграли войну. Те цели, которые они ставили перед собой после 2001 года, они не выполнили. Во-вторых, война сама по себе стала довольно токсичной для Запада, люди ее перестали воспринимать. Согласно социологии последних лет, большинство американцев и европейцев выступали за вывод войск. В-третьих, у США появились другие приоритеты во внешней политике: их противостояние с Китаем сейчас приобретает системный характер, поэтому им необходимо сконцентрировать свои ресурсы именно на азийско-тихоокеанском направлении. Для этого нужно сократить свою вовлеченность в других регионах. Афганистан — одно из таких направлений, которое перестало быть приоритетом", — объясняет эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

Более того, участие в войне в Афганистане обошлось США в приличную сумму — почти $1 трлн, не учитывая расходы на содержание военных баз в соседнем Пакистане и на операции спецслужб. Большая часть денег была потрачена на содержание военнослужащих и их баз, отмечает Куса.

Несмотря на то, что США продолжают оказывать Афганистану финансовую помощь и обещает поддержку, ждать возвращения их контингента не стоит, считает эксперт. Более того, Америка изменила и свои подходы к решению подобных проблем, поскольку давно уже наличие военнослужащих не означает урегулирование кризиса или нейтрализацию противника, говорит эксперт.

То есть без войны никак?

По большому счету — да. Однако в этот раз "Талибан" использует свою силу с одной целью — получить контроль над страной и провозгласить Исламский Эмират Афганистана — страну, построенную по принципам шариата, которая уже существовала на этой территории с 1996 по 2001 год. А дальше — занять свое место на политической арене Афганистана. Причем, сделать это так, чтобы власть исламистов и террористов была признана по крайней мере частью международного сообщества.

Так, захватывая регион за регионом, "Талибан" формирует себе мощную базу для торгов с действующим правительством Афганистана относительно передачи им власти и будущей политической конфигурации в стране. Становясь сильнее и наращивая свое влияние, талибы все сильнее давят и так на неэффективное правительство, вынуждая его пойти на уступки, объясняет Куса. В дальнейшем тактика "Талибана" сведется к созданию атмосферы, в которой центральная власть Афганистана будет под постоянным давлением, которое, в итоге, вынудит ее уйти. Это продиктовано тем, что идеальный вариант для исламистской группировки — получить власть путем политических договоренностей, а не силой. По мнению Кусы, такой вариант развития событий вполне вероятен.

"Правительство Афганистана проиграло идеологическую войну с "Талибаном", поскольку не смогло создать какую-то идею, которая бы объединяла людей. Плюс высокий уровень коррупции, неэффективность государственных органов содействовала тому, что многие люди разочаровались в правительстве и не хотят его поддерживать или защищать, — говорит Куса, — Никуда не делись и внутриполитические конфликты в правительственной верхушке Афганистана, и это тоже ослабило центральную власть. Все это привело к тому, что сейчас она, по сути, рассыпается".

На практике это означает, что в итоге "Талибан" вернется в афганскую политику на официальном уровне. Но есть и другой вариант. Так, по словам Жданова, несмотря на то, что США покидает Афганистан, в стране все же остаются представители стран-членов НАТО — Турции и Великобритании. Их силы будут сосредоточены на защите столицы государства Кабуле и одноименной провинции, то есть мест, где находится центральная власть страны.

"За счет присутствия в Кабуле и, частично в провинции Кабул некоторых стран НАТО — Турции и Великобритании, к которым могут небольшим контингентом присоединиться Канада или Австралия, — государство Афганистан де-юре будет существовать. В Кабуле будет правительство и президент. Но де-факто, будет существовать Афганистан, сформированный по законам шариата и под руководством "Талибана". И он будет пытаться увеличить свой политический вес. Первое, что они сделают — провозгласят шариат, потом, возможно, проведут выборы или назначат должностных лиц, создадут политическое руководство и будут добиваться политического признания. А потом — пытаться влиять на ситуацию на Ближнем Востоке", — говорит Жданов.

По прогнозам эксперта, ожидать такого развития событий стоит уже до конца 2021 года. Но после того, как "Талибан" войдет в политику и сформирует новую политическую власть, продолжать боевые действия, возможно, для них уже не будет никакой необходимости, считает Куса. Однако, это будет зависеть от того, смогут ли они договориться с другими игроками внутриполитического рынка и соседними странами о сотрудничестве взамен на гарантии не покидать территорию Афганистана. По мнению эксперта, идея вести войну просто ради войны исламское движение не интересует.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua