НАТО и США объявили о полном выводе войск из Афганистана с 1 мая

Страны-союзники по НАТО решили 1 мая 2021 года начать полный вывод своих войск из Афганистана.

Солдаты вошли туда еще в 2001 году, сообщается на сайте Альянса.

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В НАТО говорят, что военного решения проблем, стоящих перед Афганистаном, не существует. Поэтому союзники решили полностью вывести войска, которые участвуют в операции "Решительная поддержка".

Указано, что этот процесс будет упорядоченным, скоординированным и осознанным.

По оценке НАТО, войска будут выводить из Афганистана в течение нескольких месяцев.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что 1 мая из Афганистана начнут выводить 2500 американских солдат.

При этом он рассчитывает, что войска покинут страну до 11 сентября. Тогда почтут память 20-й годовщины теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Именно он стал поводом к ведению войск НАТО в Афганистан.

По словам Байдена, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане.

"Пришло время положить конец длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой", — сказал американский лидер.

В то же время он предостерег боевиков "Талибана" от атак на американских военнослужащих во время этого процесса. Он добавил, что в случае таких нападений США "будут защищать себя и своих партнеров всеми имеющимися способами".

Также Байден пообещал, что США продолжат поддерживать Афганистан и переговоры по политическому урегулированию афганского конфликта.

Как известно, война в Афганистане длится с 1970-х годов. Последний этап противостояния начался в 2015 году, после вывода основной части войск НАТО из Афганистана.

Войска США вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это — самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта, по данным американских СМИ, в Афганистане погибли более 2400 военных США. Основным противником Америки был "Талибан", который на тот момент контролировал страну. Постепенный вывод войск начался в 2011 году.

Напомним, 29 февраля 2020 года США и "Талибан" заключили соглашение, цель которого была запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Администрация Трампа планировала, что все американские военнослужащие вернутся в США уже в мае 2021 года.