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В мире 50 минут назад

"Талибан" возобновил наступательные операции в Афганистане

Радикальное движение обещает не атаковать международные силы

"Талибан" возобновил наступательные операции в Афганистане "Талибан" возобновил наступательные операции в Афганистане
Фото: Head Topics

Представители радикального движения "Талибан" объявили о возобновлении наступательных операций против сил безопасности Афганистана. Об этом сообщает Корреспондент.

"Снижение уровня насилия уже закончилось, и наши операции будут продолжаться в обычном режиме", — сказал представитель талибов Забихуллу Муджахид.

Он заверил, что движение не будет атаковать международные силы.

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"В соответствии с нашим соглашением, наши моджахеды не будут атаковать иностранные силы, но наши операции против сил режима в Кабуле продолжатся", — сказал он.

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Напомним, 29 февраля 2020 года представители Соединенных Штатов Америки и афганской группировки "Талибан" в присутствии наблюдателей подписали в Дохе историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет. В итоге, США и их партнеры "завершат полный вывод оставшихся сил в Афганистане в течение 14 месяцев и выведут все свои силы с оставшихся баз".

Как известно, прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года Президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

А в начале декабря 2019 года Соединенные Штаты Америки возобновили переговоры с радикальным исламским движением "Талибан", которое действует на территории Афганистана.

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