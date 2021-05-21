Происшествия 6 минут назад

Война на Ближнем Востоке: Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Представители Израиля и организации ХАМАС договорились о прекращении огня.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Указано, что министерская комиссия по вопросам безопасности Израиля единогласно проголосовала за прекращение ударов по сектору Газа.

В свою очередь представитель ХАМАС сообщил СМИ, что режим прекращения огня начался в 02:00 21 мая.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со своей стороны сообщили, что точное время прекращения огня будет определено позднее.

Как отмечается, соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта.

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В то же время источник иерусалимского издания в египетских службах безопасности сообщил, что детали перемирия еще не проработаны.

Вместе с тем израильские журналисты констатировали, что на фоне сообщений о перемирии в приграничных с Газой районах Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги.

Напомним, конфликт в секторе Газа перешел в стадию обострения 10 мая 2021 года. Боевики ХАМАС ежедневно выпускают по Израилю сотни ракет, израильские ВВС наносят по территории сектора авиаудары. В результате этих действий в секторе Газа погибли 232 человека, в Израиле — 12 человек.

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