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Эвакуация украинцев из сектора Газа срывается: МИД заявил о нарушении обещаний по коридору

Днем ранее Кулеба заявил о договоренности по "зеленому коридору" для вывоза украинцев

Газа 20 мая. Фото: GettyImages Газа 20 мая. Фото: GettyImages
Газа 20 мая. Фото: GettyImages

Эвакуацию граждан Украины из сектора Газа задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности". Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию "коридора безопасности", потому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину. Мы готовы. Единственное, что нас держит, — это "коридор безопасности", — сказал глава МИД.

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Накануне же Кулеба заявил, что Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса.

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Ранее в украинском МИД сообщили, что обратились, в частности, к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде граждан Украины из сектора Газа.

Напомним, что 10 мая Израиль проводит военную операцию под названием "Страж стен", нанося авиаудары по военным объектам в секторе Газа, а также гражданским объектам, которые считает значимыми для инфраструктуры исламистского движения ХАМАС, контролирующего данную территорию.

По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов по сектору Газа погибло уже 230 человек и 1710 были ранены. При этом от ракетных обстрелов со стороны Газы в самом Израиле уже 12 жертв.

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