ХАМАС нанес новые удары по Израилю (ВИДЕО)

15 мая в израильском порту Ашдод на склад с горючим упала ракета, выпущенная боевиками исламистской группировки ХАМАС.

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Как передает The Times of Israel, в результате попадания ракеты в порту прогремел мощный взрыв.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

По информации издания, это был второй случай, когда в порту и близлежащем нефтеперерабатывающем заводе был поврежден нефтяной резервуар. В Ashdod Net отмечают, что в результате взрыва пострадавших нет.

При этом, в СМИ пишут, что удары ХАМАСа были нацелены по нескольким израильским городам, в частности, на Сдерот.

Так, в этом населенном пункте, а также в прилегающих окрестностях из-за обстрелов включались сирены. В небе были видны следы от полета ракет и их перехват "Железным куполом".

В ответ на обстрелы армия обороны Израиля продолжила начатую 11 мая антитеррористическую операцию под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот").

Тем временем, глава политбюро движения ХАМАС за пределами Палестины Халед Машааль в интервью телеканалу TRT Arabi назвал ключевое условие для заключения перемирия с Израилем.

В своем заявлении от подчеркнул, что первоочередным требованием является прекращение огня.

"Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме. Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии", — заявил Машааль.

Он также отметил, что ХАМАС требует вывода израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободный доступ молящихся в нее, освобождение всех задержанных во время последней эскалации и прекращения выселения жителей Шейх-Джаррах.

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 14 мая, произвела массированные обстрелы большого количества целей в северной части сектора Газа, используя уже не только привычную боевую авиацию, но и танки, и артиллерийские пушки.

Напомним, что накануне Армия обороны Израиля и спецслужба "Шин Бет" провели крупномасштабную операцию, уничтожив ряд высших командиров ХАМАС, в том числе начальника его батальона в городе Газа и нескольких человек, участвовавших в операциях по производству оружия в секторе.

В ЦАХАЛ утверждают, что пораженные объекты использовались для недавних ракетных обстрелов израильских городов.

Также заявлялось, что армия нанесла удар по основному объекту производства ракет ХАМАС и посту военно-морских сил анклава в его центральной части, а также по местному Министерству финансов и банкам.