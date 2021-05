ХАМАС нанес новые удары по Израилю (ВИДЕО)

15 мая в израильском порту Ашдод на склад с горючим упала ракета, выпущенная боевиками исламистской группировки ХАМАС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как передает The Times of Israel, в результате попадания ракеты в порту прогремел мощный взрыв.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u