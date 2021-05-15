ХАМАС нанес новые удары по Израилю (ВИДЕО)

15 мая в израильском порту Ашдод на склад с горючим упала ракета, выпущенная боевиками исламистской группировки ХАМАС.
Как передает The Times of Israel, в результате попадания ракеты в порту прогремел мощный взрыв.
Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021
Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.
This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u
По информации издания, это был второй случай, когда в порту и близлежащем нефтеперерабатывающем заводе был поврежден нефтяной резервуар. В Ashdod Net отмечают, что в результате взрыва пострадавших нет.
При этом, в СМИ пишут, что удары ХАМАСа были нацелены по нескольким израильским городам, в частности, на Сдерот.
Так, в этом населенном пункте, а также в прилегающих окрестностях из-за обстрелов включались сирены. В небе были видны следы от полета ракет и их перехват "Железным куполом".
В ответ на обстрелы армия обороны Израиля продолжила начатую 11 мая антитеррористическую операцию под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот").
Тем временем, глава политбюро движения ХАМАС за пределами Палестины Халед Машааль в интервью телеканалу TRT Arabi назвал ключевое условие для заключения перемирия с Израилем.
В своем заявлении от подчеркнул, что первоочередным требованием является прекращение огня.
"Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме. Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии", — заявил Машааль.
Он также отметил, что ХАМАС требует вывода израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободный доступ молящихся в нее, освобождение всех задержанных во время последней эскалации и прекращения выселения жителей Шейх-Джаррах.
Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 14 мая, произвела массированные обстрелы большого количества целей в северной части сектора Газа, используя уже не только привычную боевую авиацию, но и танки, и артиллерийские пушки.
Напомним, что накануне Армия обороны Израиля и спецслужба "Шин Бет" провели крупномасштабную операцию, уничтожив ряд высших командиров ХАМАС, в том числе начальника его батальона в городе Газа и нескольких человек, участвовавших в операциях по производству оружия в секторе.
В ЦАХАЛ утверждают, что пораженные объекты использовались для недавних ракетных обстрелов израильских городов.
Также заявлялось, что армия нанесла удар по основному объекту производства ракет ХАМАС и посту военно-морских сил анклава в его центральной части, а также по местному Министерству финансов и банкам.