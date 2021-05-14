Израиль нанес масштабные удары по сети туннелей в Газе, задействовав наземную артиллерию

Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 14 мая, произвела массированные обстрелы большого количества целей в северной части сектора Газа, используя уже не только привычную боевую авиацию, но и танки, и артиллерийские пушки.

Как передает The Times of Israel, военные пояснили, что в ходе атаки, длившейся около часа, наземного вторжения в сектор Газа не производили, но вели обстрелы с земли, оставаясь на израильской стороне границы.

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Отмечается, что порядка 160 израильских самолетов одновременно совершили массированную атаку на сеть туннелей, вырытых ХАМАС в северной части сектора Газа. Наземная артиллерия в свою очередь производила удары по вышедшим для ответных обстрелов боевикам.

По данным Армии обороны, в ходе воздушной кампании, продолжавшейся почти 40 минут, около 450 ракет было сброшено на 150 целей, в частности, в районе города Бейт-Лахия. Военные заявили, что они все еще работают над определением степени ущерба, нанесенного подземной инфраструктуре, а также подсчитывают численность убитых боевиков.

В общей сложности в ходе обстрела было выпущено около 500 артиллерийских снарядов, в том числе некоторое количество осветительных, а также 50 танковых снарядов.

Huge bombardment in the north and the east of #gaza strip , involving gunboats, fighter jets, and helicopters pic.twitter.com/6OkKCVO4Aa — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 13, 2021

Через несколько минут после начала ночного наступления ЦАХАЛ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, пообещав, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для наказания ХАМАС.

"Я сказал, что мы потребуем очень высокую цену от ХАМАС и других террористических организаций. Мы делаем это и будем продолжать делать это с большой силой. Последнее слово еще не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы восстановить спокойствие и безопасность в государстве Израиль", — заявил он.

По данным израильской армии, с момента начала боевых действий 10 мая вечером террористические группы в Газе выпустили около 1750 ракет и минометных снарядов по Израилю, в том числе 190 снарядов, выпущенных с 7:00 до 19:00 в четверг. Около 300 из общего числа выпущенных снарядов упали в самом анклаве, не долетев до израильской территории, и, по крайней мере, в одном случае погибло несколько палестинских детей, когда ракета попала в школу. Согласно данным ЦАХАЛ, за это время армия поразила более 600 целей в секторе Газа, более 100 из них — за предыдущие 24 часа.

Сообщается, что после полуночной атаки со стороны Израиля ХАМАС произвел несколько волн ракетных обстрелов южной и центральной части Израиля, в частности, выпустив ракеты по городам Ашкелон, Ашдод, Беэр-Шева, Явне и многим прилегающим районам. Как минимум, одна ракета попала непосредственно в здание в Ашкелоне, серьезно ранив 60-летнего мужчину.

Некоторые из летевших снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", а некоторые упали на открытой местности, где не причинили повреждений каким-либо объектам.

Ранее же, вечером 13 мая, из Газы было также произведено несколько ракетных обстрелов в направлении южной и центральной части Израиля, аэропорта "Бен-Гурион" и местности Шефела, а также Тель-Авива. Еще один обстрел был нацелен на Ашдод и Ашкелон, одна ракета упала в последнем городе.

ХАМАС также заявил, что запустил несколько беспилотных аппаратов с взрывоопасными грузами в южную часть Израиля. Военные подтвердили факт сбития, как минимум, двух таких беспилотников. В то же время выяснилось, что дроны обладали примитивными возможностями и не представляли серьезной опасности.

В течение раннего утра пятницы военные продолжили дальнейшие атаки на объекты ХАМАС и группировку "Палестинский исламский джихад" в Газе, в частности, на объекты по производству ракет.

14 мая утром Министерство здравоохранения Газы сообщило, что за время боевых действий погибло уже 115 палестинцев, 27 из которых дети. Однако эти обновленные данные, по всей видимости, не включают всех убитых в результате ночной атаки ЦАХАЛ.

С израильской стороны известно уже о девяти погибших, включая погибшую около Ашдода в четверг 87-летнюю женщину, не успевшую добежать до бомбоубежища. Также в больнице Рамат-Гана умерла 50-летняя женщина, серьезно раненная при обстреле еще во вторник.

Напомним, что накануне Армия обороны Израиля и спецслужба "Шин Бет" провели крупномасштабную операцию, уничтожив ряд высших командиров ХАМАС, в том числе начальника его батальона в городе Газа и нескольких человек, участвовавших в операциях по производству оружия в секторе. В ЦАХАЛ утверждают, что пораженные объекты использовались для недавних ракетных обстрелов израильских городов.

Также заявлялось, что армия нанесла удар по основному объекту производства ракет ХАМАС и посту военно-морских сил анклава в его центральной части, а также по местному Министерству финансов и банкам.