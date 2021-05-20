Транспорт 1 час назад

МАУ не планирует возобновлять рейсы в Тель-Авив до конца операции против ХАМАСа

Возобновления перелетов по маршруту точно не будет как минимум до 24 мая

Последствия обстрела из Газы в израильском Холоне 12 мая. Фото: GettyImages Последствия обстрела из Газы в израильском Холоне 12 мая. Фото: GettyImages
Последствия обстрела из Газы в израильском Холоне 12 мая. Фото: GettyImages

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не планирует возобновлять рейсы в Тель-Авив до тех пор, пока не убедится, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной не создает риски для пассажиров. Об этом в ходе Антикризисного PR-марафона Delo.ua рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, компания постоянно проводит оценку рисков по всем направлениям, по которым совершает полеты, и в случае Израиля такая оценка на сегодняшний день является крайне негативной, ввиду чего МАУ не готова совершать туда полеты.

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Дыхне уточнил, что рейсы пока отменены до понедельника, 24 мая, однако ближе к этой дате перевозчик еще раз проведет оценку рисков.

"Если не будет явных улучшений ситуации в Тель-Авиве, то, конечно, полеты осуществлять мы не будем", — подчеркнул он, добавив, что подобное решение приняли практически все европейские компании.

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Напомним, что c 10 мая Израиль проводит военную операцию под названием "Страж стен", нанося авиаудары по военным объектам в секторе Газа, а также гражданским объектам, которые считает значимыми для инфраструктуры исламистского движения ХАМАС, контролирующего данную территорию.

По данным палестинской стороны, в секторе Газа в ходе израильских ударов погибло уже 230 человек и 1710 были ранены. При этом от ракетных обстрелов со стороны Газы в самом Израиле уже 12 жертв.

13 мая в связи со сложившейся ситуацией МАУ отменила рейсы в Тель-Авив. Пассажирам предложили вернуть деньги или бесплатно поменять билеты на другие даты.

Отметим при этом, что накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса.

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