Политика 20 минут назад

Украина договорилась об эвакуации граждан из сектора Газа через Египет — МИД

По словам Дмитрия Кулебы, для украинцев будет организован спецрейс из Египта

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан Украины из сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров 19 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властями Египта, и на данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки", — сказал он.

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По словам Кулебы, украинцы будут вывезены с территории сектора Газа на территорию Египта, для них организуют соответствующий авиарейс за счет средств резервного фонда бюджета Украины.

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Напомним, ранее в украинском МИД сообщили, что обратились, в частности, к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде граждан Украины из сектора Газа.

С 10 мая Израиль проводит военную операцию под названием "Страж стен", нанося авиаудары по военным объектам в секторе Газа, а также гражданским объектам, которые считает значимыми для инфраструктуры исламистского движения ХАМАС, контролирующего данную территорию.

По данным палестинской стороны, в секторе Газа в ходе израильских ударов погибло уже 219 человек и 1530 были ранены. При этом от ракетных обстрелов со стороны Газы в самом Израиле уже 12 жертв.

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