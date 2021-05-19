Украина планирует закупить противоракетную систему типа "Железного купола, — Минобороны

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы типа "Железного купола".

Об этом во время визита на предприятие "Мотор Сич" заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает "Укринформ".

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Как отметил глава Минобороны, последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны.

"Хотел бы отметить, что" Железный купол" — один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", — рассказал Таран.

Напомним, что с 10 мая Израиль проводит военную операцию под названием "Страж стен", нанося авиаудары по военным объектам в секторе Газа, а также гражданским объектам, которые считает значимыми для инфраструктуры исламистского движения ХАМАС, контролирующего данную территорию.

По данным палестинской стороны, в секторе Газа в ходе израильских ударов погибло уже более 200 человек.

При этом, от ракетных обстрелов со стороны Газы в самом Израиле уже 10 жертв.

В связи с этим, Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути эвакуации украинских граждан из сектора Газа.