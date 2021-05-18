Украина просит помощи в эвакуации граждан из сектора Газа

Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути репатриации украинских граждан из сектора Газа в связи с продолжающимися уже более недели ударами армии Израиля в ответ на ведущиеся с этой территории ракетные обстрелы по израильской территории.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера МИД Олег Николенко, желание вернуться в Украину изъявили около 120 украинских граждан.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта", — сообщил дипломат.

По его словам, украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений.

Николенко подчеркнул, что МИД продолжает мониторить развитие ситуации. По словам спикера ведомства, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, гуманитарную миссию по вывозу иностранцев можно было провести в максимально безопасных условиях.

Напомним, что с 10 мая Израиль проводит военную операцию под названием "Страж стен", нанося авиаудары по военным объектам в секторе Газа, а также гражданским объектам, которые считает значимыми для инфраструктуры исламистского движения ХАМАС, контролирующего данную территорию. По данным палестинской стороны, в секторе Газа в ходе израильских ударов погибло уже более 200 человек. При этом от ракетных обстрелов со стороны Газы в самом Израиле уже 10 жертв.