Талибы окружили Кабул: президент Афганистана согласился мирно отдать власть радикалам

Правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране.

Талибы не будут силой захватывать власть в столице Кабуле, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзакваль.

عبدالستار میرزکوال، سرپرست وزارت امور داخله، می گوید که بر شهر کابل حمله نخواهد شد و انتقال به شکل مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت.



او می گوید که امنیت کابل مسوولیت نیروهای امنیتی است. pic.twitter.com/Ldxr8cjejV — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

По словам представителя правительства, "Талибан" согласился не нападать на Кабул. Передача власти будет происходить мирным путем.

"Безопасность Кабула — это ответственность сил безопасности", — сказал министр.

Таким образом президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия, передаёт телеканал Al Arabiya. Передача власти Талибану в Афганистане произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле. Столица страны сейчас уже полностью окружена талибами.

По договоренностям экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства Афганистана после сложения полномочий президента, сообщают местные СМИ.

Кабул на данный момент остался единственным крупным городом Афганистана, который еще не перешел под контроль "Талибана". Утром 14 августа стало известно, что талибы захватили Джелалабад.

Кроме того, талибы взяли под контроль все пограничные переходы. Бежать из Афганистана можно только по воздуху.

Напомним, в феврале 2020 года, после двухлетних переговоров, представители США и исламистского движения "Талибан" подписали соглашение, которое было призвано дать старт прекращению 20-летней войны в Афганистане.

В 2021 году США и их сторонники начали вывод войск своих контингентов из страны, но уже весной "Талибан" развернул активные боевые действия против афганского правительства и едва ли не ежедневно один за одним перебирает под свой контроль населенные пункты.

8 августа стало известно, что боевики "Талибана" захватили три столицы афганский провинций — Кундуз, Сари-Пуль и Талокан. С начала августа исламисты борются за контроль над тремя ключевыми городами Афганистана — Гератом, Лашкаргахом и Кандагаром.

По оценкам американской разведки, афганское правительство будет свержено через полгода после окончательного вывода американских военных из страны.