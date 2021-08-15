"Талибан" полностью взял власть над Афганистаном: люди пытаются бежать в Турцию и Иран

В "Талибане" заявили, что они установили контроль над всей территорией Афганистана.

При этом террористы заявили, что иностранцы смогут покинуть Кабул, а те же, кто решат остаться, должны зарегистрироваться у представителей исламистского движения, передает "Обозреватель".

Напомним, утром 15 августа правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране после того, как талибы, захватив почти всю территорию страны, окружили столицу страны Кабул.

Как отмечается, после того, как талибы зашли в Кабул, началось формирование временного правительства.

В свою очередь, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Временное правительство возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель Талибана).

Указано, что глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар станет новым лидером Афганистана после передачи власти.

К тому же, талибы объявили о захвате афганской авиабазы Баграм, расположенной в нескольких десятках километров от Кабула.

Как сообщает BBC News, боевики также взяли под контроль тюрьму рядом с авиабазой и выпустили оттуда своих сторонников. Ранее авиабазу в Баграме использовали американские военные. В годы Афганской войны там размещалась боевая авиация СССР.

Тем временем ряд иностранных посольств в Кабуле столкнулись с наплывом афганских граждан, пытающихся выбраться из Афганистана на фоне информации о том, что боевики движения "Талибан" вошли в Кабул, сообщает телеканал Sky news.

По данным корреспондента телеканала с места событий, особенное скопление людей наблюдается в дипмиссиях Турции и Ирана, где тысячи афганцев стараются получить визу и покинуть страну.

Кроме этого, большие очереди скопились в международном аэропорту Кабула на коммерческие авиарейсы: ранее агентство Associated Press сообщало, что поскольку талибы захватили все погранпереходы на афганских границах, этот аэропорт остался единственным способом выбраться из страны, минуя талибов.

Однако, по словам корреспондента, многие афганцы смирились с тем, что им не удастся выбраться из страны. Другие заявляют, что они просто хотят мира, и если талибы возьмут власть мирным путем, разницы с нынешним афганским правительством не будет.

Sky news также сообщает, что эвакуируемым из Кабула британским подданным выделяют места на военных самолетах, которые пока что полностью заполнены.

Перед этим движение "Талибан" выступило с официальным заявлением, в котором объявило, что не "намерено никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям".

"Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране: талибы не будут силой захватывать власть в столице Кабуле.

Напомним, в феврале 2020 года, после двухлетних переговоров, представители США и исламистского движения "Талибан" подписали соглашение, которое было призвано дать старт прекращению 20-летней войны в Афганистане.

В 2021 году США и их сторонники начали вывод войск своих контингентов из страны, но уже весной "Талибан" развернул активные боевые действия против афганского правительства и едва ли не ежедневно один за другим перебирает под свой контроль населенные пункты.

8 августа стало известно, что боевики "Талибана" захватили три столицы афганских провинций — Кундуз, Сари-Пуль и Талокан. С начала августа исламисты борются за контроль над тремя ключевыми городами Афганистана — Гератом, Лашкаргахом и Кандагаром.