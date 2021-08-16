Украина вывезла из Кабула 79 человек, включая афганцев

Украинский самолет вывез из занятого накануне исламистским движением "Талибан" Кабула около 80 человек, среди которых восемь — граждане Украины. Об этом сообщил в своем Twitter украинский президент Владимир Зеленский. В то же время изначально он заявил, что было эвакуировано более 30 украинцев.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинском. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!", — сообщил глава государства, однако затем подал другую информацию.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", — написал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter сообщил, что среди эвакуированных оказались и граждане Беларуси, а также самого Афганистана, но не указал их количество.

"Украинский самолет, который находился в Афганистане забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", — заявил он.

В то же время в видеообращении, распространенном пресс-службой МИД, министр уточнил, что украинский самолет эвакуировал 79 людей, среди которых есть малолетние дети.

"Это такая международная гуманитарная акция, которая произошла. Было непросто, очень трудно было обеспечить вылет самолета, сбор людей, потому что аэропорт находился внутри в состоянии хаоса, внешне — в окружении уже блок-постов представителей "Талибана". Соответственно, была очень сложная ситуация, но тем не менее удалось самолет поднять в воздух, и ближе к утру все эти граждане оказались в Украине", — сказал Кулеба.

Он также рассказал, что украинский МИД начало искать возможности эвакуации граждан заблаговременно.

"Это произошло, когда мы увидели, что талибы развернули полномасштабное наступление, и потому на момент их приближения к Кабулу у нас уже был вариант, как вывезти граждан Украины самолетом, который на тот момент находился непосредственно в Кабуле. Но гуманитарная ситуация была чрезвычайно критическая, потому, кроме граждан Украины, которые на тот момент заявили о желании быть эвакуированными и могли добраться до аэропорта, мы взяли на борт также граждан иностранных государств", — пояснил министр.

Напомним, что 15 августа "Талибан" по результатам гражданской войны получил контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный Кабул. После этого другие страны принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы.