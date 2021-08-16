"Власть Талибана нелегитимна", — бежавший президент Афганистана Ашраф Гани

Передавший власть в Афганистане лидерам движения "Талибан" президент Ашраф Гани объяснил, почему решил бежать из страны перед наступлением талибов на Кабул. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне пришлось столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или же покинуть страну, защите и развитию которой я посвятил свою жизнь в течение последних 20 лет", — отметил он.

По словам Гани, он решил уехать, чтобы не допустить кровопролития, поскольку уверен, что при силовом захвате 6-миллионного Кабула "Талибаном" погибло бы огромное количество людей, город был бы опустошен, что привело бы к гуманитарной катастрофе.

При этом он подчеркнул, что хотя талибы завоевали страну силой оружия, у них нет легитимности, поскольку они не завоевали поддержку граждан.

"Талибан" выиграл суд с оружием в руках и теперь несет ответственность за защиту чести, собственности и личности своих соотечественников. По убеждению Гани, "никогда в истории" одна лишь сила никому не давала легитимности и никогда не будет.

Он констатировал, что многие слои населения Афганистана боятся талибов и не верят в будущее при их власти. Сбежавший президент подчеркнул, что для получения общественной легитимности "Талибан" должен будет обеспечить права всех этнических групп страны и права женщин.

При этом доподлинно неизвестно, куда отправился Гани после побега. В частности, некоторые СМИ сообщали, что он бежал в Таджикистан.

Как сообщало "Радио Озоди" со ссылкой на близкие к властям Таджикистана источники, Гани находился в Душанбе и после непродолжительного ожидания улетел в Оман. Однако затем официально власти Таджикистана это опровергли, заявив, что самолет с беглым президентом даже не входил в воздушное пространство Таджикистана.

В свою очередь Al Jazeera со ссылкой на президентского телохранителя сообщало, что Гани якобы бежал в столицу Узбекистана Ташкент.

Напомним, что 15 августа "Талибан" по результатам гражданской войны получил контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный Кабул. После этого другие страны принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы.

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