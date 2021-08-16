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Часть эвакуированных Украиной афганцев попросили убежища, часть улетели дальше — ГПСУ

Размещением тех, кому больше некуда ехать, займется Государственная миграционная служба

Афганцы в очереди за документами для выезда, Кабул, 14 августа. Фото: GettyImages Афганцы в очереди за документами для выезда, Кабул, 14 августа. Фото: GettyImages
Афганцы в очереди за документами для выезда, Кабул, 14 августа. Фото: GettyImages

Часть граждан Афганистана, эвакуированных из этой страны в Украину после взятия под контроль ее столицы Кабула силами исламистского движения "Талибан", попросили предоставить им статус беженца. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"Если говорить об иностранцах, те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности, часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, снова-таки граждане Афганистана, обратились за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине", — сказал он.

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По словам представителя ГПСУ, многие из граждан Афганистана в дальнейшем улетели в другие страны, в частности, во Францию, Турцию и несколько других стран мира.

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"Часть тех, кто все-таки нуждается в защите или пребывании и им некуда улетать, на данный момент переданы представителям Государственной миграционной службы, которые будут ими заниматься в дальнейшем", — пояснил Демченко.

Также спикер Госпогранслужбы отметил, что граждане, прибывшие в Украину, проходили всю предварительную проверку, поскольку их вылет из Афганистана происходил при сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины. Он уточнил, что привлекались к подобным проверкам и другие государственные органы, в том числе правоохранительные.

Отметим, что украинскому самолету удалось эвакуировать из Кабула 79 человек, но лишь восемь из них были гражданами Украины. Остальные были гражданами Афганистана, Беларуси, Нидерландов и Хорватии.

Напомним, что 15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.

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