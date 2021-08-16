Трое афганцев разбились насмерть, пытаясь покинуть Кабул на шасси американского самолета

По меньшей мере три человека погибли, попытавшись покинуть Кабул, зацепившись за шасси самолета типа Boeing C-17A Globemaster III Воздушных сил США, но сорвавшись во время его взлета.

Как сообщает Aśvaka News Agency, тела погибших попадали на крыши домов в северо-западном кабульском районе Хаир-Хана, а одно, судя по всему, — на бетонную ограду с колючей проволокой на территории аэропорта.

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СМИ также опубликовало видео, на одном из которых, снятом с заполненной людьми взлетно-посадочной полосы, видно, что с самолета срывается человек, когда тот еще не набрал значительную высоту. На другом же видео видно, как с воздушного судна уже с большой высоты один за одним падают два объекта.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Warning-Graphic

Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Отметим при этом, что украинскому самолету удалось эвакуировать из Кабула 79 человек — лишь восемь из них были гражданами Украины.

Напомним, что 15 августа исламистское движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами.

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