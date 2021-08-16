Происшествия 20 минут назад

Трое афганцев разбились насмерть, пытаясь покинуть Кабул на шасси американского самолета

В СМИ появились видео падения людей с взлетающего самолета американских ВВС

Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency
Фото: Aśvaka News Agency

По меньшей мере три человека погибли, попытавшись покинуть Кабул, зацепившись за шасси самолета типа Boeing C-17A Globemaster III Воздушных сил США, но сорвавшись во время его взлета.

Как сообщает Aśvaka News Agency, тела погибших попадали на крыши домов в северо-западном кабульском районе Хаир-Хана, а одно, судя по всему, — на бетонную ограду с колючей проволокой на территории аэропорта.

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СМИ также опубликовало видео, на одном из которых, снятом с заполненной людьми взлетно-посадочной полосы, видно, что с самолета срывается человек, когда тот еще не набрал значительную высоту. На другом же видео видно, как с воздушного судна уже с большой высоты один за одним падают два объекта.

Отметим при этом, что украинскому самолету удалось эвакуировать из Кабула 79 человек — лишь восемь из них были гражданами Украины.

Напомним, что 15 августа исламистское движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами.

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