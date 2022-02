В Украине открылся Американ Юниверсити Киев. Чему там будут учить и сколько стоит образование в новом вузе

В Киеве 3 февраля открылся Американ Юниверсити Киев (АЮК) — первый частный университет в Украине с американскими стандартами образования. Набор студентов начнется уже в феврале 2022 года.

АЮК будет работать под эгидой Arizona State University (ASU) – одного из крупнейших университетов США, где обучается больше 135 тысяч студентов. ASU предлагает студентам бакалавриата 350 вариантов степеней через разветвленную образовательную инфраструктуру, состоящую из 17 колледжей и более 170 междисциплинарных центров и институтов. Также будет доступно больше 400 программ на уровнях бакалавра и магистра.

"АЮК — первый университет такого уровня в Украине, обучающий студентов по американскому образцу. Убежден, что он внесет важный вклад в демократическое, социальное и экономическое развитие Украины. Этот университет — вера в Украину, вера в то, что у этой страны есть великое будущее. Вера в ее молодежь. Это наша инвестиция в Украину", — отметил специальный представитель США по вопросам Украины (2017-2019) и соучредитель АЮК Курт Волкер.

В 2022 году в АЮК будут доступны магистерские (март) и бакалаврские (сентябрь) программы по IT и управлению бизнесом. В частности, в бакалаврских программах будут Business Administration, Global Management, Computer System Engineering, Software Engineering. Магистры будут получать дипломы по Global Management with ap, Software Engineering with ap, Global Management, Software Engineering и Business Analytics. Стоимость бакалаврских программ составит $8000, а магистерских — $9000.

В будущем абитуриенты смогут учиться на программах по инженерии, медицине, архитектуре, дизайну и праву. При этом обучение на бакалавриате и в магистратуре будет вестись на английском языке.

Бюджет АЮК для стипендий на весенние магистерские программы составит $150 тысяч, а на осенние — $100 тысяч. Будет три вида стипендий для студентов-бакалавров: персональная стипендия (до 10% от стоимости обучения на первый год), стипендия по результату вступительной компании (два вида — 10% и 20%), а также партнерская и коммерческая стипендии (5% на первый год). Для студентов-магистров предусмотрена персональная, партнерская и коммерческая стипендии (5% на первый год).

Ректором АЮК стал доктор философии по экономическим наукам (Университет Purdue) Роман Шеремета.

"Я украинец, который построил международную карьеру в США. И хотя львиная доля моих академических заслуг имеет американские корни, я всегда мечтал, что вернусь в Украину, воспользуюсь своим опытом и знаниями, чтобы сделать что-то важное для страны", — добавил Шеремета.

К преподаванию в АЮК привлечены англоязычные профессора из разных стран и украинские ученые, признанные мировыми рейтингами. Кроме того, среди преподавателей будут и стипендиаты программы Fulbright.

Напомним, в 2021 году только три украинских университета попали в рейтинг "Топ-100 лучших вузов Европы и Средней Азии", тогда как в 2020 году их было четыре. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины со ссылкой на рейтинг глобального научно-исследовательского консультационного центра QS Quacquarelli Symonds.