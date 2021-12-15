Топ-100 лучших ВУЗов Европы и Азии: число украинских университетов в рейтинге уменьшилось до трех

В 2021 году только три украинских университета попали в рейтинг "Топ-100 лучших ВУЗов Европы и Средней Азии", тогда как в 2020 году — четыре. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины со ссылкой на рейтинг глобального научно-исследовательского консультационного центра QS Quacquarelli Symonds.

В МОН объяснили, что один украинский университет убрали из рейтинга на фоне всеобщего снижения репутационных и наукометрических показателей.

Украинские заведения высшего образования, вошедшие в перечень 100 лучших:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 году (33-е место в 2021);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 63-е место в 2022 году (66-е место в 2021);

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 году (67 место в 2021 г).

В общий рейтинг, в который вошли 450 лучших заведений высшего образования Европы и Средней Азии, попал 41 украинский университет. По словам директора аналитического центра QS Quacquarelli Symonds Бен Саутера, увеличение числа украинских ВУЗов в рейтинге является абсолютным рекордом в истории этого регионального рейтинга.

В целом по сравнению с 2021 годом количество ВУЗов Украины в региональном рейтинге выросло с 25 до 41:

16 университетов впервые вошли в рейтинг;

4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;

7 университетов сохранили позиции.

"Лучшие из украинских ВУЗов попадают в международные рейтинги, получая еще больше возможностей для обмена опытом с партнерами, привлечения иностранных студентов и использования передовых технологий", – сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Полный перечень 450 лучших заведений высшего образования развивающихся стран Европы и Средней Азии доступен на сайте QS Quacquarelli Symonds.

Ранее в МОН сообщали, что в 2021 году самим востребованными специальностями стали филология, получившая более 76 тысяч заявок от абитуриентов, право и компьютерные науки (по 66-67 тысяч), менеджмент (более 62 тысяч), а также среднее образование (более 44 тысяч).