В 50 университетах Украины введут новый курс по созданию IT-продуктов

В 2022 году в более чем 50 украинских университетах введут новый учебный курс "Создание и развитие IT-продуктов". Он станет частью образовательной программы по IT-предпринимательству для студентов. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Таким образом, 60 тысяч украинских студентов в течение последующих пяти лет будут изучать основы продуктового IT.

В Министерстве цифровой трансформации подсчитали, что один человек в продуктовом IT генерирует в 76 раз больше дохода, чем среднестатистический трудоспособный украинец.

В ведомстве считают, что даже если 1% студентов, которые овладеют курсом, начнут карьеру в продуктовых IT-компаниях или создадут свой стартап, это сгенерирует миллиарды гривен в экономику из-за дополнительной стоимости цифровых продуктов.

"Появляются новые компании, масштабируются существующие – это хорошие тенденции. К тому же, Минцифры создает дополнительные стимулы от государства, чтобы увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Вскоре мы запускаем проект "Дія Сity" и Фонд фондов. Но в таких условиях темпы и качество подготовки IT-специалистов не удовлетворяют спрос", — сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифры также собираются предлагать пройти обучающую программу студентам вторых-третьих курсов – как технических, так и нетехнических специальностей.

На пилотном этапе проекта доступ к курсу получат студенты следующих вузов:

Киевского национального экономического университета;

Национального авиационного университета;

Киевского национального университета строительства и архитектуры;

Национального университета "Черниговская политехника";

Одесской юридической академии и факультета информатики (ФИОТ) Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

С сентября 2022 года обучающую программу курса расширят на 50 университетов по всей стране. Помогать в онлайн-адаптации курса будет студия онлайн-образования EdEra.

Напоминаем, самые высокие зарплаты в Украине получают IT-специалисты. Но хоть запросы рынка на квалифицированных IT-специалистов высокие, нынешняя украинская система образования не в состоянии их много и качественно обучать.

Тем не менее на сегодняшний день, например, украинским разработчикам видеоигр платят больше, чем в Польше.

В частности, девелопер-мидлу платят $3250 в месяц, разработчику — $5000, lead гейм-дизайнеру — $4250.

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