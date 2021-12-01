Украинским разработчикам видеоигр платят больше, чем в Польше: рассказываем, сколько

Заработные платы украинских специалистов по разработке видеоигр постоянно растут и уже достигают $5 тыс, что больше даже чем в Польше. Об этом сообщила Алина Мудрая, генеральный директор рекрутинговой компании Values Value, передает Dev.ua.

В Украине в сфере разработки видеоигр самые высокие зарплаты в Европе, отметила эксперт. По ее словам, девелопер-мидлу платят $3250 в месяц, разработчику — $5000, lead гейм-дизайнеру — $4250.

Но только небольшая часть этих специалистов работает на Украину. В украинской компании GSC Game World, занимающейся разработкой игр, работает до 450 специалистов в этой сфере.

Все остальные работают на зарубежные компании. В Украине же большая часть сотрудников игровых компаний находится в Киеве (59,1%) и Харькове (17,2%). Также часть разработчиков видеоигр работает в Днепре (5,7%), Одессе (5,5%) и Львове (3,4%).

В общем в Украине работает 30 тысяч специалистов в составе 400 команд игровой разработки, включая инди-студии, офисы зарубежных компаний и локальные студии.

Украинская индустрия разработки видеоигр уже подарила миру такие иизвестные видеоигры, как Казаки, Метро и Сталкер, а также скоро подарит Сталкер 2.

В целом в Украине в сфере IT заметно растут зарплаты. Но при этом в каждом конкретном случае зарплаты могут значительно превышать средние цифры. Так, среди топ-5 наймов июля на Djinni с зарплатами от $8,5 тысячи до $10 тысяч в выборку попали System Architect, Head of Engineering, Lead DevOps, Solutions Architect, CIO/CDO/CTO. А по опросу DOU выявлен разработчик, который работает с американской компанией и официально получает $20 тыс. в месяц + бонусы.

Украинские власти пытаются поддерживать развитие IT в Украине, во всяком случае, президент Владимир Зеленский так считает. Он заявил, что за счет "Дія Сіті" в стране увеличится количество рабочих мест в IT до 450 тысяч.

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