За счет "Дія Сіті" Зеленский хочет увеличить количество рабочих мест в IT до 450 тысяч

Благодаря запуск правового режима “Дія Сіті” украинское руководство планирует увеличить количество рабочих мест в IT-индустрии до 450 тысяч человек.

Об этом во время своего выступления в Верховной Раде в среду, 1 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы запускаем "Дія Сіті", которая позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. За пять лет "Дія Сіті" позволит увеличить объем рынка IT вдвое — он будет составлять около $12 млрд. Количество рабочих мест увеличится до 450 тысяч. Это будут одни из лучших условий в мире», — отметил гарант.

Напомним, о том, что 1 декабря он выступит в Верховной Раде, президент заявил на пресс-марафоне, который состоялся 26 ноября. Тогда же Зеленский объявил — у его команды есть информация, что на 1-2 декабря был запланирован государственный переворот. При этом в этот переворот пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметов.

Ахметов в свою очередь назвал эту информацию «сплошной ложью». Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и Донбассом.

По словам президента, в эту историю Рината Ахметова втягивает близкое окружение и представители РФ. Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы.