Зеленский дает пресс-конференцию, приуроченную к экватору его каденции. Главные тезисы

Президент Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию «30 вопросов президенту», посвященную итогам середины его срока на этой должности. Напомним, что инаугурация действующего главы государства прошла 20 мая 2019 года. Из-за коронавирусных ограничений в пресс-марафоне принимают участие представители только тридцати средств массовой информации.

Официально начало пресс-марафона назначено на 12:00, а длиться он будет три часа. Редакция Delo.ua ведет трансляцию всего самого важного из выступления Владимира Зеленского.

14:35 Про транзит газа: "У нас контракт до 2024 года, мы за продолжение транзита и кроме нашего контракта мы готовы увеличить транзит. Мы сказали — давайте снизим себестоимость транзита и он будет меньше, чем у других потоков. Мы готовы, но Россия на это не пошло. Я ничего кроме заявлений со стороны РФ, что они готовы я не видел"

14:22 Про ситуацию на украинской границе: "Военных больше, больше ротаций военных, идет накопление войск, увеличивается число техники. А потом ее убирают. Риски есть. Очень опасная риторика пошла от РФ. Когда Россия говорит "мы защищаем свои границы", это очень опасно".

14:11 Про отношение журналистов к нему: "Все что я пытаюсь делать и как президент, и как человек — я знаю, что если я утрачу связь с обществом, мне кажется, что я стану таким же, какими были и остальные президенты. Я хотел, чтобы наше общество и СМИ получили реальное понимание, кого вы выбрали. Я хотел быть товарищем, я хотел иметь поддержку со стороны журналистов сейчас. Я считал, что я могу это сделать. А почему? Какие то люди потеряли власть, хотят реванш и через все возможности давят на меня и власть. На меня лично. С давлением ничего не выйдет — каким я был, таки и являются. Я не вру. Иногда не все могу сказать, это правда.

В чем вопрос закона о деолигархизации? В декларировании. Люди не хотят показывать, что у тебя есть. И если ты решил, что ты олигарх — декларируйся. Будет понятно людям, что ты влияешь. Что в этом плохо? Я сейчас встречаюсь и все мы откровенно говорим. Люди видят, как мы говорим откровенно. Изменение направления — некоторые люди ничего не получили. Что-то ждали, жить хочется лучше, чем тебе в реальном секторе готовы заплатить. Я же прекрасно знаю медийный рынок, я знаю все деньги. Есть рынок и там есть Х денег и кто самый рейтинговый — делятся деньги. А откуда на этом рынке в десять раз больше денег — понятно".

14:01 Про заработок студии «Квартал 95» в России: "Я не работаю в компании "Студия квартал 95". Я в трастовый никакой фонд никуда не передавал свою компанию. Он (Петр Порошенко — Delo.ua) уходил от тех или иных дивидендов, а сам в разгар войны торговал с РФ. Второе — некорректно сравнивать медиапространство с конфетами, потому что конфеты продавались и на оккупированных территориях. Ну продавались и продавались С шведами "Студия квартал 95" заключила договор лет за десять до начала войны, это наш эксклюзивный партнер. Проданы права на мир — они продают продукцию на 45 стран.

Мало того, название сериалов, которые звучат, я не знаю что это такое. Я вышел из компании. Бренды, которые мне принадлежат, да у меня есть на них права. Но я не учувствую ни в оперативной деятельности, меня это не интересует. У меня большая любовь к ребятам из Вечернего квартала. Но это ж не критика, а сатира, юмор. Я еще раз говорю — я вышел из бизнеса, а санкции вводил я против всего списка. Я как президент должен защищать украинское медипространство. Давайте посмотрим. А хорошо, что сериал «Слуга народа» был продан русским? Правда они показали одну серию и сразу выключили.

13:54 Про статистику министерства здравоохранения и вакцинацию: "Я не удовлетворен количеством смертей от коронавируса. Считаю, что Ляшко объясняет это на брифингах очень детально. К сожалению, люди, особенно преклонного возраста, обращаются в последний момент, за день до смерти, когда они уже прошли период когда им можно было помочь. Или не обращаются. Сейчас статистика лучше, мы видим спад заболеваний. Верим ли мы в статистику Министерства здравоохранения? Есть Ляшко и я считаю, что сегодня он хороший министр. Я доверяю ему, но могут быть ошибки в статистике.

Дефицита вакцин нет, но это же и от людей зависит. 80% было против, сейчас гораздо лучше. Но это же ответственность человека. Общество оно разное, есть много верующих людей. Например, у нас в офисе сотрудник не вакцинировался — сейчас он вакцинировался — потому что жена ждала ребенка и не вакцинировался, а он проявлял солидарность. Он мне сказал: «Вы не понимаете, что у них на работу — все девчонки в том возрасте, когда еще нет детей и им рассказывают, что очень небезопасно вакцинироваться и потом могут быть проблемы».

13:44 Про вмешательство бизнесменов в политику: "Что такое выборы? Это в первую очередь медийная история. Ты бизнесмен, у тебя много денег и ты влияешь на выбор людей. Не имеешь права. Ты не имеешь права финансировать страйки. И я не знаю нужно или нет, но ты не имеешь права подбивать населения раздавать деньги. Стране сложно, мы понимаем про что мы говорим — придут люди им дадут по тысяче гривен. Они выйдут с плакатами. А тебе нужна картинка, поле, чтобы информировать людей. Этим много кто потом пользоваться.

Еще одно — ты не имеешь права покупать депутатов. Это же рабство, что значит покупать? Люди должны видеть реальность, что это за человек. Мы не можем жить в зазеркалье — в медиа показывают одну картину, а в реальности другая. Но если это свободно или честно и если собственники не просто кричат, а реально показывают мысли разных людей. Не только свою — это справедливо, мне кажется"

13:31 Про персональную ответственность за срыв спецопераций: ""Господин Турчинов - один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко - один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и всё. Это мое мнение и уверен, мнение большинства украинцев. Это я вам говорю насчет того, что Крым россиянам отдал Демченко"

13:27 Про главу Офиса президента Андрея Ермака: "С Ермаком говорит не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге руководство разведок разных государств. Всех наших партнеров. Головы аппаратов всех президентов. Если слышали и слушали все руководители разведок. Это первое. Не стоит сравнивать историю Захарченко (экс-глава МВД времен Януковича — Delo.ua) и Ермака. Ермак не убивал людей и не давал такие команды. Ермак возвращал людей, которых, наверное не господин, а скорее товарищ Петр Порошенко должен был вернуть домой. И это сделал Ермак — он вернул моряков, занимался обменом, провел важные операции. Больше ста человек вернули после нашей Нормандской встречи. Не целесообразно терять мощного человека, только потому, что господину Порошенко он не нравится".

13:21 Про журналистов: "Я президент Украины не просто так. Я слежу за своими словами, иногда бывают лишние слова. Я уважаю всех заслуженных журналистов с любого канала. Есть много журналистов, у которых была риторика Медведчука. Очень заслуженные журналисты сели на поезд в дорогое купе и приехали к товарищу на другой канал".

13:03 Про ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина: "Я сам не понимаю, почему нет экспертизы. Я понимаю, что должна быть экспертиза, а потом выводы. Я так понимаю, что есть видео, которое говорит, что его не было за рулем"

13:07 Про ликвидацию Окружного административного суда Киева: "Что касается ОАСК — это непросто. Если бы это быстро было проголосовано, то переломана была бы Верховная Рада. Я опять говорю, что не только я принимаю решение. Это большая игра и для меня она серьезная. Непросто внедрять реформы. Чем-то временно жертвуешь. Есть много шагов. Что от меня зависело — подать законопроект — я подал".

13:01 Про второй срок и досрочные выборы: "Сразу про второй срок. Я точно не решаю этот вопрос — решать будет общество. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую у себя в голове такую сложную стратегию. Я выхожу на улицу и понимаю, как по мне относятся. У меня есть диалог, люди открыто говорят и только тогда я буду думать идти на второй срок или нет. И принимать это решение с семьей — у меня уже взрослые дети и они страдают из-за моей профессии. Моя дочь не хочет жить с охраной.

Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину. А в этом контексте я борюсь за какие-то важные вещи. Второй — есть много вызовов, которые я хочу закончить. Смогу? Молодец. Не смогу? Тогда вряд ли. Третья история о переносе выборов. Я знаю об этом вопросе. Есть вопросы к трактовке Конституции и депутаты могут обратиться в КСУ и он уже должен ответить. Но если мы говорим о случае какого-то силового давления, чтобы я ушел — это другая история. Тогда будет ответ и я никуда не пойду и буду бороться до последнего. Как это было в первый раз, когда я пошел на выборы президента".

12:34 Про медиавойну с олигархами: "О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойских — мы с ним не проводим и не проводили два года союзных разговоров с ним. У нас нет медиаплощадки. Я считаю, что медиа ДТЭК... Это не про свободу слова. Я считаю, что это борьба со мной против закона о деолигархизации. Все видят, когда эта медийная война началась. Мы понимаем эту реакцию — это реакция лично Рината Ахметова. Но он должен понимать, что у нас страна Украина, а не ДТЭК. И ключей от государства у него нет. И я считаю неправильно, что бизнесмен воюет с государством. Это большая ошибка. Но у меня нет медиасоюзников, к сожалению. И потому не может быть других Майданов — люди видят, что мы делаем, что мы не ворье какое-то".

12:36 "Я от некоторых людей избавляюсь годами. Их все защищают. Их защищают средства массовой информации!", — так описал проблему со старыми кадрами президент.

12:32 "Я этого никогда не говорил, но Бурба — авантюрист и аферсит", — Зеленский

12:26 Про конфликт Зеленского и экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы: "Когда я пришел, я хотел уволить Бурбу, потому что про него разведчики не очень хорошо отзывались. Когда разгонялся Майдан, он руководил транспортом. Вы знали об этом? Вы должны знать об этом и понимать мое отношение к системе. Петр Алексеевич (Порошенко — Delo.ua) поставил его главой разведки. Но он сбушник, а не разведчик. Он бизнесмен — он получал ту или иную информацию и получал за эти деньги. Такой глава разведки не устраивал меня и тогдашнего министра обороны. И я об этом знал. Да, может быть слухи. А может и нет".

12:15 Про госпереворот и возможное участие в нем Рината Ахметова: "Я получил информацию, что 1-2 декабря будет государственный переворот. Интересная же информация? Но я ж не Бурба (Василий Бурба, экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины — Delo.ua). Я делиться информацией полностью не буду. Но могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, а и звуковая".

12:12 "Мне кажется мы в состоянии войны уже восемь лет. Я считаю, что вероятность полномасштабной войны может быть каждый день. Но сейчас идет запугивание с нескольких медийных площадок каждый день. Но мы готовы к эскалации — каждый день получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-союзник. Но в первую очередь мы должны рассчитывать на себя, на наш армию", — так Зеленский ответил на вероятность начало войны с РФ.

12:05 "Каждый день я принимаю сотню решений: правильные, неправильные, ошибочные. Но я их принимаю. У меня нет времени коммуницировать свои решения с обществом. У меня нет в кармане медиа, чтобы коммуницировать их", — отметил гарант.

12:02 Зеленский извинился перед журналистами, которые не попали на пресс-марафон. Он отметил, что его личная пресс-конференция — в мае, а сейчас он просто решил пообщаться.

11:30 Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приехали на пресс-конференцию. У входа в коворкинг Creative State Arsenal, где будет проходить мероприятие, их встретили журналисты, которых не аккредитовали. Они просили, чтобы гаранта потом вышел к ним. Тех же, кто попал внутрь — разделили на несколько групп.

Напомним, первую большую пресс-конференцию в октябре 2019 года Владимир Зеленский дал в недавно на тот момент открывшемся фуд-холле "Киевский рынок еды" (Kyiv Food Market), вторая большая пресс-конференция 20 мая 2020 года прошла в Мариинском парке. Последняя его встреча с прессой состоялась на государственном авиазаводе имени Антонова, а пресс-марафон приуроченный в середине каденции — в коворкинге Creative State Arsenal.